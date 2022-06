Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Mitrosonfire vise le succès de la série Windsor Sprint alors que Quid Pro Quo se dirige vers Southwell | Nouvelles de la course

Avec Royal Ascot dans le rétroviseur, certains des plus grands noms de Flat Racing se rendent à Windsor lundi pour une autre carte de soirée compétitive, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

6.05 Windsor – Mitro vise le succès de la série Sprint

Le concours de fonctionnalités voit un autre domaine fort concourir dans le dernier Handicap de la série Fitzdares Sprint (6.05)titré par le vainqueur de la dernière sortie Mitrosonfeu.

L’enfant de quatre ans de William Muir et Chris Grassick a accumulé deux doublés rapides l’année dernière, remportant deux fois en neuf jours en juin 2021 et deux fois en une semaine en août.

Il n’est donc pas surprenant de voir des connexions transformer leur hongre rapidement après la victoire à Nottingham il y a 11 jours.

De l’opposition, Richard Hughes’ Nelson Gay possède la meilleure forme récente après avoir terminé quatrième et cinquième en deux manches à Epsom cette année, dont la plus récente est venue derrière le quatrième de Wokingham, M. Wagyu.

Huit ans Un accueil sûr adore ça à Windsor, remportant deux victoires sur la piste, et reculer de six stades après être rentré 15e du Dash à Epsom plus tôt ce mois-ci.

Nelson Gay, à droite, poursuit Cairn Gorm à Newbury





3.00 Southwell – Quid Pro Quo pour prolonger le départ invaincu sur les haies

de Dan Skelton Quiproquo est l’attraction vedette sur la carte de sauts de Southwell lundi, avec le coureur de haies invaincu visant à faire trois sur trois dans le Prestige Safety Fire Safety Compliance Novices’ Hurdle (3.00).

Le joueur de six ans a fait très peu de mal au cours de ses quatre départs en carrière jusqu’à présent, gagnant de manière impressionnante sur des obstacles à Warwick en mai et à nouveau à Newton Abbot début juin.

Un recul dans le voyage à deux milles est notable, après avoir parcouru deux milles et trois stades et deux milles et demi lors de ses deux derniers départs, mais il devrait avoir la qualité pour marquer à nouveau.

La principale opposition vient de Laura Morgan Tardréeun double vainqueur expérimenté sur les clôtures, qui arrive après avoir occupé deux fois la place de deuxième dans la compagnie novice de haies à Stratford cette saison.

Quid Pro Quo gagne lors de ses débuts en haies pour l’équipe Dan Skelton et JP McManus à Warwick





8.00 Wolverhampton – Diamond Ranger peut briller pour Boughey en forme

Le jeune entraîneur George Boughey a connu un Royal Ascot mémorable, marquant les deux premiers vainqueurs de la rencontre, et envoie un autre améliorateur potentiel à Wolverhampton lundi soir.

Diamant Rangerun fils de Kodiac âgé de trois ans, a fait des débuts remarqués à Catterick au début du mois de mai, avant d’être tout juste touché par l’Enforced à l’allure pratique à Brighton.

Ces performances ont valu au concurrent de Boughey une note de 91 et font de lui celui qu’ils doivent battre dans le Conseils gratuits tous les jours sur attheraces.com Novice Stakes (8.00).

La pouliche de William Haggas Opinion publique a décollé lors de la deuxième tentative à Lingfield il y a deux semaines et semble un sérieux danger.

