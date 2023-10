Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : Mimikyu, l’attraction vedette des Beckford Stakes Listed à Bath mercredi | Nouvelles des courses

La star du Groupe 2, Mimikyu, est l’attraction vedette de la société cotée à Bath mercredi, ainsi que l’action du Groupe 3 à Deauville, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

16h00 Bath – Mimikyu affronte neuf rivaux dans les Beckford Stakes

L’un des moments forts de la saison de Bath, le Listed Haras d’étalons britanniques EBF Beckford Stakes (4,00) a attiré un cheval de véritable star chez John et Thady Gosden Mimiqui.

La pouliche de quatre ans a remporté les Park Hill Fillies’ Stakes Groupe 2 à Doncaster il y a un peu plus d’un an et a été vue pour la dernière fois en train de terminer une vaillante cinquième dans le Groupe 1 Prix de Royallieu à Paris.

Si elle se présente sous la direction de Rab Havlin, elle devrait être très difficile à battre mais fait face à neuf rivaux utiles.

Le principal défi pourrait en fait venir de son compagnon d’écurie Une soirée, qui n’a pas réussi à suivre le chemin de Mimikyu en terminant deuxième derrière Sumo Sam à Park Hill la dernière fois. Cela lui a valu trois finalistes consécutifs et Kieran O’Neill est chargé d’inverser cette tendance.

Il y a aussi un raider irlandais sous la forme de Gavin Cromwell. Vera Vertoqui a récolté quelques beaux prix à Listowel et Newmarket ces dernières semaines et cherche un triplé sous Franny Norton.

Celui de Ralph Beckett Maîtressed’illusion est potentiellement un danger après avoir marqué à Doncaster le mois dernier et reste relativement peu exposé.

Image:

Frankie Dettori effectue sa célèbre descente en vol de Mimikyu





4h35 Bath – Tajanis en affronte sept pour Haggas

Buteur récent de Yarmouth Tajanis devrait faire un autre bond en avant pour William Haggas et Tom Marquand dans le Suivez Vickers.Bet sur Facebook Handicap (4.35).

Il semble avoir apprécié un terrain plus doux la dernière fois et devrait rencontrer des conditions tout aussi favorables ici.

Poids maximum Armée spartiate est une inclusion intrigante d’Alan King, ayant été vu pour la dernière fois en train de vaincre les haies à Taunton en mars. Avant cela, il était un gagnant utile en plat pour Joseph O’Brien et il est donc certainement redouté.

Celui de Ralph Beckett Sentier de la campagne n’a pas réussi un triplé à Newmarket la dernière fois, mais redescend ici sous la direction de Rossa Ryan.

Mark Loughnane et son fils Billy s’associent avec un stayer utile Percy Jonestandis que le chantier de saut d’obstacles de Jonjo O’Neill est représenté par Merveillo.

11h50 Deauville – L’Aventure de Ferland vise la gloire du Groupe

Le groupe trois Enjeux Prix Des Réservoirs (11h50) a été remporté par Rougir, la star ultérieure du Groupe 1, en 2020 et il y a toutes les chances que nous puissions voir une autre star du futur parmi ce peloton de huit coureurs.

La pouliche Sea The Stars de Christophe Ferland est peut-être la plus excitante du lot. Aventure qui a vraiment impressionné en s’imposant par trois longueurs et demie lors de ses débuts à Chantilly le mois dernier.

Celui de Stéphane Wattel Tulipa Chope a remporté une Listed à Deauville le 17 août et pourrait être la principale menace tandis que Joseph O’Brien Dollerine semble le meilleur du défi britannique et irlandais, qui comprend également le formé par Karl Burke Faire des rêves.

Regardez toutes les courses de Bath et de Deauville en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 18 octobre.