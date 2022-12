Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Mahler Mission et Gentleman At Arms figurent dans la poursuite des novices de décembre | Nouvelles de la course

Si Doncaster peut survivre au froid, la carte de samedi sur Town Moor propose une action graduée, tandis qu’il y a un qualificatif accéléré tous temps de Newcastle.

12h55 Doncaster – Mahler Mission & Gentleman At Arms titre principal

La deuxième année Chasse aux novices de décembre (12.55) semble compétitif avec Mission Mahler et Gentilhomme d’armes en tête d’un champ de huit.

Gentleman At Arms a terminé deuxième des haies dans la compagnie de première année à Aintree et fera son arc ici pour Stuart Edmunds et Ciaran Gethings.

Mahler Mission a sorti un vainqueur plus facile d’un obstacle de deuxième année sur ce parcours en janvier et cherchera à tirer parti de son premier départ sur les clôtures pour John McConnell et Daryl Jacob.

Jument de cinq ans Bellatrixa représente le chantier Venetia Williams en forme, tandis que Bridget Andrews monte à bord Avion à réaction pour Dan Skelton.

Image:

Bellatrixsa (loin) en action gagnante à Ludlow





1.30 Doncaster – O’Brien’s Nusret fait face au scénariste dans Summit

Une cotée en force bet365 Summit Juvenile Hurdle (1.30) a attiré neuf coureurs avec Joseph O’Brien envoyant le premier vainqueur de Punchestown Nusret avec Daryl Jacob à cheval.

Noté 89 sur le plat, il a fait une transition parfaite vers les haies et sera probablement en tête du marché dans les célèbres soies vertes de Simon Munir et Isaac Souede.

Milton Harris a remporté cette course avec Knight Salute la saison dernière et aligne deux coureurs cette année. Le choix de ceux qui semblaient être Scénaristela chevauchée de Paddy Brennan.

Le joueur de trois ans a réussi deux sur deux haies à Cheltenham le mois dernier et devra assumer une pénalité de 5 livres pour ce succès. Coéquipier Polyphonique devra améliorer son troisième à Leicester pour être impliqué.

Image:

Daryl Jacob sourit après une course gagnante sur Nusret





2.54 Newcastle – Enemy & Solent Gateway s’affrontent sur deux milles

La BetUK Plus de 40 000 conditions de courses diffusées en direct (2,54) est le dernier qualificatif All-Weather Fast-Track, couru sur deux miles et mettant en vedette deux stayers chics.

Ennemi a une excellente forme à son nom, y compris être placé dans la société du groupe trois et représentera Ian Williams et Danny Tudhope.

Son plus grand rival semble être Hugo Palmer Passerelle du Solentqui a terminé troisième du Northumberland Plate ici en juin et espère décrocher une première victoire tous temps sous Cieren Fallon.

Puissance débridée complète le line-up mais risque d’être surclassé par ses rivaux.

Cartes de course du samedi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Doncaster, Newcastle, Hereford et Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le samedi 10 décembre.