Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’ouverture de la saison de Chepstow Jump présente le trophée d’argent samedi alors que Knappers Hill fait la une des journaux | Nouvelles de la course

L’ouverture de la saison de saut de Chepstow passe à la vitesse supérieure samedi, en direct sur Sky Sports Racing, alors que l’entraîneur champion Paul Nicholls poursuit la victoire dans le trophée d’argent et libère un passionnant chasseur novice.

4.02 Chepstow – Knappers Hill affronte le champion de Zabeel

Un field compétitif de 10 têtes à poste pour un top renouvellement du Trophée d’argent du groupe Wasdell Handicap Hurdle (4.02).

Peut-être surprenant, étant donné qu’il aime cibler cette rencontre, Nicholls n’a pas remporté ce prix depuis 16 ans, mais arrive avec l’une de ses mains les plus fortes à ce jour en Colline des Knappers.

Le joueur de six ans a fait un départ gagnant sur les haies ici l’année dernière, remportant un prix précieux à Sandown à la fin de la saison.

L’entraîneur Jonjo O’Neill l’a remporté en 2007 et envoie le vainqueur de Haydock Champion de Zabeelqui obtient le poids inférieur sur une note potentiellement indulgente de 120.

Le jockey Jonjo O’Neill junior ne roule pas pour son père ici, arborant plutôt les couleurs de JP McManus sur Nicky Henderson Château de Broomfieldqui a terminé sixième du Grade Three Alder Hey Handicap Hurdle à Aintree en avril.

Vice-champion de l’an dernier Est-ce qu’ils sont partis passe du Flat à Nick Gifford et Niall Houlihan, tandis que Dan Skelton Proschéma en tête des poids n’ayant réussi que cinquième lorsqu’il était imaginé pour le concours de l’année dernière.

2.52 Chepstow – McFabulous en fait face à trois alors qu’il commence sa vie par-dessus les clôtures

L’un des chasseurs novices les plus excitants de l’équipe de Nicholls, McFabulousaffronte trois rivaux alors qu’il fait ses débuts de chasseur dans la Listed Dunraven Windows Novices’ Chase (2.52).

Vainqueur de la guerre perse sur cette carte il y a deux ans, le joueur de huit ans est maintenant trois fois vainqueur de la deuxième année après avoir terminé la saison dernière en prenant le Select Hurdle de Sandown.

chez Tom Lacey Sébastapol n’est évalué qu’à 5 livres de moins que le favori et possède une forme utile – et une expérience potentiellement vitale – sur les plus grands obstacles.

Pic Victoria, pour l’équipe Nigel Twiston-Davies, et Jane Williams’ Interne De Sivola compléter le champ.

McFabulous gagne à Sandown dans le Select Hurdle sous Lorcan Williams





2.17 Chepstow – La paire Williams rencontre le Tea Clipper, vainqueur du cours de Lacey

La Native River Handicap Chase (2.17) ressemble à une affaire typiquement compétitive, mettant en vedette Lacey’s Tondeuse à thédont la seule victoire sur les clôtures à ce jour est survenue lors de cette réunion l’année dernière.

Après cette victoire, le joueur de sept ans a fait campagne au plus haut niveau, notamment en terminant un vaillant quatrième de l’Ultima de troisième année au Festival de Cheltenham et une poursuite avec handicap de troisième année à Aintree.

La paire de Christian Williams Cap Du Nord et La lumière de Kitty l’a mélangé dans des handicaps de haut niveau la saison dernière, terminant respectivement premier et deuxième du Coral Trophy à Kempton en février.

En tête des poids se trouve un vétéran irlandais de 12 ans Piste des pèlerinsqui est l’un des deux seuls sur le terrain à avoir l’avantage potentiel de la forme physique après une campagne estivale chargée.

Milton Harris’ Jacamar a terminé huitième du Trophée d’argent l’an dernier avant de lancer sa campagne de sauts, au cours de laquelle il a remporté deux fois en neuf départs.

