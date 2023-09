Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : l’Irlande affronte le Pays de Galles et l’Ouest lors de la finale passionnante de la Racing League à Southwell | Nouvelles des courses

La Racing League atteint une autre conclusion passionnante à Southwell mercredi, le tout en direct sur Sky Sports Racing, alors que les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest affrontent l’Irlande pour le titre 2023.

8h45 Southwell – La course au titre devrait se résumer à une finale de 100 000 £

Avec un prix de course de 100 000 £ et le titre très important en jeu lors de la compétition finale, le William Hill Epic Value Racing League Course 42 Handicap (8,45), il n’est pas surprenant de voir un peloton de 12 joueurs de première qualité se rassembler pour le concours de 12 stades.

Seulement deux points séparent les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest (666) de l’Irlande (664) avant Southwell et les deux équipes alignent ici une paire solide.

Valsad sera la dernière course de Saffie Osborne dans la compétition, car elle espère avoir décroché un deuxième titre consécutif de jockeys de la Racing League et un prix bonus de 20 000 £.

Valsad, quatre ans, de Roger Charlton, a été refusé de peu à Newbury le mois dernier et semble potentiellement bien traité avec une note de 87.

Classement des équipes de la Racing League après la cinquième manche à Wolverhampton





La charge irlandaise est dirigée par Port étoiléfaisant une troisième apparition en Racing League cette année après avoir bien marqué à Chepstow lors de la deuxième nuit avant de récolter des points plus précieux en sixième à Windsor.

Ennemi se révèle rapidement par Ian Williams qui a terminé troisième de la Old Borough Cup à Haydock samedi et complète l’équipe du Pays de Galles et de l’Ouest.

Pendant ce temps, l’autre espoir irlandais Percy Shelley est difficile à évaluer au premier départ pour David O’Meara mais présente une certaine forme en provenance de France.

Le manager irlandais Kevin Blake a déclaré que son équipe était « en pleine forme » pour le dernier tour de la Racing League, mais s’attend à ce qu’elle ait besoin d’un drame tardif pour battre les champions en titre du Pays de Galles et de l’Ouest.



4.10 Uttoxeter – Simply Red sur une offre de triplé

Les fans de Jumps recevront mercredi une carte des six meilleures courses d’Uttoxeter, avec une classe deux compétitive. Obstacle de handicap électronique Cambion (4.10).

Le chercheur du triplé de Donald McCain Simplement rouge semble être celle à battre mais doit prouver qu’elle peut gagner face à son Bangor-on-Dee préféré.

Le principal danger semble être celui formé par James Owen Enthousiasméqui a dominé de peu ce parcours et cette distance lors de son dernier départ et propose de poursuivre avec Lilly Pinchin qui prend le relais.

Poids maximum Prince Escalus a remporté la victoire de l’équipe Jonjo O’Neill à Ascot lors de son avant-dernier départ et doit rebondir après une lourde défaite à Ascot en avril.

Méfiez-vous toujours du raider Charles Byrnes d’Irlande. Dans ce cas, il est largement déformé Boum boum boumqui doit rebondir après quelques mauvais efforts à Galway.

Jonjo O’Neill regarde derrière lui pour vérifier que les rivaux du prince Escalus sont hors de vue





3.25 Bath – Coronation Cottage de retour pour en savoir plus

L’action nationale de l’après-midi est complétée par sept courses au départ de Bath, dont un renouvellement en grande pompe du Des prix avantageux sur bresbet.com Handicap (3.25).

Poids inférieur Cottage du Couronnement sera redoutée par ses rivales après avoir marqué avec brio sur le parcours et la distance fin août.

Sous couvre-feu sera à la tête du peloton pour Tony Carroll et Jason Watson et revient sur le gazon après avoir terminé troisième à Wolverhampton samedi.

Clive Cox est légèrement couru Exorbitant tombe au minimum de voyage après avoir montré une forme améliorée à Kempton le mois dernier.

Regardez toutes les courses de Southwell, Uttoxeter et Bath en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 13 septembre.