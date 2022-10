Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’invaincu Baaeed est en tête d’affiche lors de la prestigieuse journée des champions britanniques Qipco à Ascot | Nouvelles de la course

La Journée des champions britanniques de Qipco est ici avec quatre compétitions du groupe 1 et les derniers adieux de la superstar invaincue Baaeed, tous en direct sur Sky Sports Racing samedi.

4.00 Ascot – L’invaincu Baaeed affronte Adayar et Bay Bridge

Le dernier des quatre concours du groupe un sur la carte, le Enjeux des champions Qipco (4,00) présente un champion invaincu Baaïd alors qu’il signe une illustre carrière avec une dernière sortie.

Le joueur de quatre ans de William Haggas a un 10 parfait sur son dossier et sera un favori à court terme sous son partenaire régulier Jim Crowley.

Ce sera sa deuxième course sur 10 stades et il fait face à une nouvelle opposition parmi les huit rivaux, dont l’ancien héros de Derby et King George Adayar.

La star de Charlie Appleby n’a eu qu’une seule course cette année et a fait un travail léger sur ses deux adversaires à Doncaster le mois dernier, mais devra être de retour à son meilleur pour renverser une forme et renvoyer Baaeed.

Bay Bridgepour le duo gagnant du Derby de cette année, Richard Kingscote et Sir Michael Stoute, revient après avoir été déçu lorsqu’il a été envoyé favori pour le Coral-Eclipse en juillet.

Haggas aligne un tiers des coureurs avec Honneur de Dubaï et Mon Prospéro rejoignant leur compagnon d’écurie dans le camion pour Ascot.

Sky Sports Racing va dans les coulisses des galops avec la superstar Baaeed alors qu'il est préparé par l'entraîneur William Haggas pour une dernière course dans les Champion Stakes de samedi à Ascot.



3.20 Ascot – Inspiral, Modern Games & Jadoomi clash

Cela ressemble à un renouvellement craquant de la Enjeux de la reine Elizabeth II (3.20) où John et Thady Gosden’s Inspiré sera à la tête d’un champ de neuf.

Elle n’a subi une défaite qu’une seule fois sur sept départs et bénéficiera des services habituels de Frankie Dettori alors que le duo cherche à répéter son succès retentissant dans les Coronation Stakes à Royal Ascot en juin.

Le revenant l’a remporté en 2020 et s’aligne pour Francis-Henri Graffard avec Ryan Moore, bien que le joueur de sept ans devra améliorer ses deux derniers efforts en moins bonne compagnie à ParisLongchamp.

William Buick, qui sera sacré champion jockey pour la première fois samedi, monte à bord de Charlie Appleby Jeux modernesvainqueur du Woodbine Mile le mois dernier.

Jadoomi est trois sur trois depuis qu’il a été castré et cherche un premier succès dans le Groupe Un pour Simon et Ed Crisford.

Inspiral et Frankie Dettori sont réunis à Ascot samedi





2.00 Ascot – Top 18 de Creative Force, Rohaan et Naval Crown

Dans une édition typiquement compétitive du Qipco Champions britanniques Sprint Stakes (2.00), 18 head to post mettant en vedette le gagnant de l’année dernière Force créative.

L’enfant de quatre ans de Charlie Appleby – le choix de Buick – n’a pas réussi à faire le suivi de cette victoire, mais s’en est rapproché, y compris lorsqu’il était le deuxième compagnon d’écurie Couronne navale – qui s’oppose ici – au Platinum Jubilee à Royal Ascot.

Rohaan s’est imposé comme un spécialiste d’Ascot, remportant quatre de ses cinq départs sur la piste, dont deux titres de Wokingham Stakes et le Group Three Bengough Stakes plus tôt ce mois-ci.

Dettori embarque à bord d’un de ses favoris, celui de Ralph Beckett Kinrossvainqueur du Prix de la Forêt le week-end de l’Arc à ParisLongchamp.

Sa Majesté le Roi est représenté sous les couleurs royales par Andrew Balding’s Lynn du roitandis que Tom Marquand entre pour le tour sur Puissance parfaite avec Christophe Soumillon qui purge maintenant son interdiction de 60 jours.

