Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Lingfield et Brighton se concentrent sur l’action mardi avec Triggered à la recherche d’un triplé | Nouvelles de la course

Il y a une double dose d’action à plat à apprécier mardi alors que les caméras de Sky Sports Racing se dirigent vers Brighton et Lingfield, toutes en direct à partir de 14h10.

7.40 Lingfield – Chercheur de triplé Triggered fait face à Revolutionary Man

L’entraîneur Mark Loughnane a connu un départ fulgurant jusqu’en 2023 et n’est déjà plus qu’à deux vainqueurs de son total de l’année dernière (28) alors qu’il envoie trois coureurs à Lingfield.

Chercheur de triplé Déclenché dépasse les poids pour le Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (7.40) après de récentes victoires à Chelmsford et Wolverhampton, cette dernière venant il y a tout juste cinq jours.

Le talentueux apprenti Billy Loughnane enlève un précieux 3 livres, mais ce serait toujours une performance de poids suprême s’il pouvait mettre la tête en avant.

A l’autre bout des poids, Homme révolutionnaire glisse une marque de 56 sous l’apprenti Connor Planas de 5 lb. Ce hongre par Exceed And Excel a été un modèle de régularité récemment, n’ayant pas terminé en dehors des deux premiers lors d’un seul de ses six derniers départs pour Robyn Brisland et c’était sur un terrain difficile.

Heather Main’s Sorcier n’a que six courses à son actif, mais a bien couru lors des trois précédentes occasions à Kempton, en remportant une, et revient après une pause de 146 jours.

7.10 Lingfield – Sweet Run & Cinderella’s Dream en tête d’affiche Maiden

L’entraîneur champion Charlie Appleby a enregistré 60 victoires avec ses enfants de deux ans l’année dernière sur 163 coureurs – à un taux de frappe époustouflant de 37% – mais a continué régulièrement avec la récolte de cette année, n’envoyant qu’un seul gagnant sur cinq coureurs. à ce jour.

Il est à noter donc qu’il se sent prêt à donner un premier départ à la pouliche de Shamardal Le rêve de Cendrillon dans le Conseils gratuits quotidiens sur AtTheRaces.com Maiden Fillies’ Stakes (7.10). Alors que le champion jockey William Buick se dirige vers Leicester, James Doyle entre pour la balade.

L’équipe Johnston a remporté cette course l’année dernière avec Lakota Sioux, qui a ensuite terminé une troisième impressionnante dans le Chesham à Royal Ascot avant de décrocher le Groupe Trois Sweet Solera, et ils reviennent avec un nouveau venu Shadan Joie.

d’Amy Murphy Course douce est le troisième débutant dans le domaine. La fille de Camacho a coûté 105 000 gns en tant que yearling et est la demi-sœur de deux gagnants – Hard One To Please et Dandy Alys.

Image:

Charlie Appleby donne un premier départ à Cinderella’s Dream, deux ans





4.10 Brighton – Le vainqueur du parcours et de la distance Rawyaan dans le mix

Rawyan semblait prêt à concourir à un niveau raisonnablement élevé lorsqu’il a décroché un Brighton Maiden en août 2021 et ce niveau de forme à lui seul devrait s’avérer suffisant pour qu’il soit dans le mix pour le BresBet prend en charge le handicap des étoiles montantes (4.10).

L’enfant de quatre ans de George Baker n’a pas été en mesure de porter un coup à sa réapparition à Kempton cette année, mais s’est amélioré pour terminer troisième ici le mois dernier.

La formation de Roger Varian Monsieur Winston n’a pas encore pris les devants en sept départs en carrière, mais a réalisé un record en carrière lors de la poursuite de Legal Reform à Lingfield il y a 17 jours.

Vainqueur de l’année dernière Petit Garçon Bleu revient pour William Carson et Bill Turner mais doit s’améliorer après un effort très décevant à Doncaster lors de sa dernière visite.

