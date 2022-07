Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’étoile montante Spangled Mac de George Boughey cherche le quadruple juillet à Yarmouth | Nouvelles de la course

Yarmouth et Worcester proposent des actions Flat and Jumps un jeudi après-midi chargé sur Sky Sports Racing, avant que le Go Racing In Yorkshire Summer Festival ne se poursuive à Doncaster.

4.20 Yarmouth – Spangled Mac remporte une quatrième victoire en 15 jours

de George Boughey Mac étoilé pourrait bien être le cheval le plus en forme de Grande-Bretagne. Il se dirige vers Yarmouth en vue d’enregistrer une quatrième victoire consécutive en l’espace de 15 jours dans le Handicap bonus Quinnbet Acca (16h20).

Le joueur de trois ans n’a fait ses débuts qu’en mai, s’imposant à Bath, avant de ramener chez lui le vainqueur de Listed et favori de Nunthorpe, Royal Aclaim.

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire à Kempton le 6 juillet sous la direction de l’apprenti cavalier Connor Planas, Spangled Mac a enchaîné avec des succès sur le parcours et la distance à Yarmouth avant la victoire de samedi à Haydock sur sept stades.

Il affronte cinq rivaux, dont le dernier vainqueur d’Ed Dunlop Commandementqui a couru avec crédit sur les six départs en carrière.

de Tom Clover Papa Cocktail a été lancé dans la société du groupe deux en 2021 à l’âge de deux ans, mais doit rebondir après une performance décevante à Epsom le mois dernier.

8.55 Doncaster – Les récents vainqueurs Willem Twee & Dandy Dinmount s’affrontent

Willem Twee revient sur la scène de son impressionnante première victoire en carrière du mois dernier alors que le garçon de trois ans de James Fanshawe cherche à suivre dans le Handicap du festival d’été Sky Bet Go-Racing-In-Yorkshire (8,55).

Après avoir terminé de près quatrième et deuxième lors de ses deux premiers départs sur sept stades sur le All-Weather, Willem Twee semblait aimer descendre à six stades lors de ses débuts sur le gazon la dernière fois.

Nigel Tinkler semble avoir le principal danger avec un autre vainqueur du parcours et de la distance Dandy Dinmount – un rival avec beaucoup plus d’expérience ayant fait dix départs à ce jour.

Elle est le dangerdu chantier Roy Bowring, est une autre ancienne gagnante de Doncaster et elle recule en voyage à six stades pour la première fois cette saison.

Le propriétaire Nick Bradley en envoie deux ici: vainqueur du parcours et de la distance Raydoun (Roger Fell) et Dame Raeburn (Kevin Ryan), qui était deuxième derrière Dandy Dinmount il y a deux départs.

Image:

Doncaster accueille jeudi le dernier match du Go Racing In Yorkshire Summer Festival de cette année





2.10 Worcester – Noahthirtytwored en forme affronte Bannister

Chercheur de triplé Noahtrentedeux a été en forme de vol pour l’entraîneur Adam West, y compris un meilleur effort en carrière sur le parcours et la distance le mois dernier.

Le fils de Court Cave, âgé de six ans, a remporté trois de ses cinq derniers départs et devrait donner un autre bon compte, malgré son test le plus difficile à ce jour dans le Cazoo Handicap Hurdle (2.10).

Le principal rival semble prêt à être Rampeun autre vainqueur de parcours et de distance qui a déjà été classé jusqu’à 135 en France pour Tom George et a rebondi pour se former plus tôt ce mois-ci.

David Pipe envoie Kolissi, qui a terminé un triplé en avril. Malheureusement, il n’a pas été en mesure de s’appuyer sur cela lors de quatre départs ultérieurs et a maintenant la visière appliquée.

Cartes de course du jeudi I Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Yarmouth, Doncaster et Worcester en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 21 juillet