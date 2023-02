Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les vainqueurs du parcours et de la distance Tylos et Jilly Cooper s’affrontent à Wolverhampton mardi | Nouvelles de la course

Wolverhampton est au centre des caméras de Sky Sports Racing mardi alors que les vainqueurs du parcours et de la distance en forme s’affrontent dans une fonction compétitive, le tout en direct à partir de 17h30.

7.00 Wolverhampton – Tylos et Jilly Cooper s’affrontent dans un handicap occupé

La fonctionnalité Spreadex Sports 300 Spread Betting Cashback Handicap (7,00) à Wolverhampton semble une course difficile à appeler alors que deux vainqueurs de la dernière fois rencontrent le peu couru Tylos.

Archie Watson, âgé de quatre ans, a réussi ici en tant que juvénile en août 2021 – alors qu’il était auparavant formé par Simon et Ed Crisford – et a pris un bon départ pour son nouveau chantier, terminant deux fois deuxième à Southwell.

L’effort le plus récent était derrière Lord Of The Lodge de Karl Burke, qui est depuis sorti et a bien couru pour terminer troisième des Tandridge Stakes Listed à Lingfield. Il aura l’aide de joues parmi un large tirage de 10.

de Charlie Johnston Jilly Cooper a retrouvé la forme en gagnant sur le parcours et la distance il y a 11 jours et a vu Franny Norton prendre le relais en selle.

Neuf ans Keyser Sozé a également rebondi à quelque chose de proche de son meilleur en marquant sur le mile à Kempton le mois dernier et est en hausse de 4 livres pour cette victoire.

6.30 Wolverhampton – Blazeon Five pourrait être trop chaud pour ses rivaux

Le marché suggère Roger Teal’s Blazeon cinq sera difficile à battre sur le trajet de deux milles dans le Énormes boosts quotidiens uniquement chez Betuk Handicap (6.30).

Après avoir réussi un triplé de victoires à Southwell en décembre, elle n’a trouvé que Aced It trop bon dans une offre pour un quadruple à Kempton le mois dernier.

Elle a cinq rivaux à battre ici et de ceux de Gay Kelleway Magie Mukha pourrait être le plus grand danger basé sur le meilleur de sa forme, bien que les efforts récents ici et à Southwell soient mieux oubliés.

Militaire en deux étapes dirige les poids de Charlie Johnston et Franny Norton et cherche à rebondir après un mauvais effort à Kempton la dernière fois.

Olly Murphy’s Fleurman a une forme utile sur le plat depuis 2021 et revient à tous les temps après un mauvais début de saison de chasse nationale.

Mukha Magic monté par Callum Hutchinson en action au cours de la Tenez compte de votre intuition à Betway Handicap à Southwell





8h30 Wolverhampton – King’s Bit Harsh cherche un triplé

Le coup du chapeau d’Alan King Un peu dur à la tête d’un field de huit pour un fort renouvellement de la Betuk Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (8h30).

Le joueur de quatre ans a remporté des victoires à Chelmsford en décembre et janvier et passe à un mile et demi ici sous Rossa Ryan.

Espritdunord a été un type constant pour Kevin Ryan et a décroché un handicap Ripon lors de sa dernière visite en août. Il revient sur une marque de 2 livres de plus pour Tom Eaves.

Dinoo était un favori battu à Kempton le mois dernier et reste capable de mieux faire une marque de 74.

