Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les stars du sprint de Windsor cherchent une place dans la finale de la série lundi plus les sauts de Ffos Las | Nouvelles de la course

6.35 Windsor – Haymaker & Indian Creak étoiles dans la qualification de la série

La deuxième étape de la précieuse et compétitive Handicap de qualification Fitzdares Sprint Series (6.35) à Windsor voit un peloton de 10 coureurs surmonté de Nymphe mortelle.

L’enfant de quatre ans de Clive Cox n’a fait son premier départ en carrière qu’en avril de l’année dernière, gagnant à Wolverhampton avant d’ajouter de nouvelles victoires à Doncaster et deux bons prix à Ascot en septembre. Il établit à juste titre la norme sur cette forme, avec Adam Kirby réservé pour rouler.

de Hughie Morrison Faneur arrive dans une forme décente après avoir fait un retour intelligent pour terminer troisième dans un handicap de 15 coureurs à Newbury le mois dernier.

Cri indien a remporté une qualification de série ici en juin dernier avant de terminer 13e de la finale et a ajouté un quatrième succès en parcours et en distance pour l’entraîneur Jack Channon ici début mai.

Huit ans Etoile espagnole et Comte Otto apportent avec eux beaucoup d’expérience – 125 départs en carrière et 20 victoires entre eux – et les deux ont marqué la dernière fois.

7.05 Windsor – Stoute, Gosden & Appleby toutes les jeunes filles du concours

Avec un excellent pot de plus de 20 000 £ au vainqueur, il n’est pas surprenant de voir un certain nombre de grands noms envoyer un coureur au Les enjeux des pouliches de Darley EBF Maiden (7.05).

L’entraîneur gagnant du Derby et la combinaison jockey de Sir Michael Stoute et Richard Kingscote font équipe avec Lumière douce pour Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine.

Il y en a deux aux couleurs royales, avec le formé par Richard Hughes Valeur ajoutée enchérir pour faire mieux que son seul départ jusqu’à présent à Newbury.

Les champions Charlie Appleby et William Buick font équipe avec le débutant Sourire doréune pouliche de Sea The Stars qui est une demi-sœur de la malheureuse gagnante de Groupe 3 Hamada.

de Ralph Beckett Glencalvie a fait bonne impression lors de la poursuite du Blue Missile de William Haggas à Lingfield en novembre, terminant devant la réopposition Fleurirtandis que l’équipe Gosden offre un premier départ à la pouliche de Galileo Vaguement royal.

Image:

Le coureur vainqueur du Derby, Richard Kingscote, portera les couleurs royales à Windsor lundi





3.20 Ffos Las – La caractéristique préférée des tops amateurs du cours de Flint

Vainqueur du double parcours Amateur dépasse les poids pour le Vickers.Bet Handicap Chase (3.20) à Ffos Las après avoir été vu pour la dernière fois terminer un vaillant troisième du West Wales National.

Le joueur de 10 ans de John Flint n’a pas la tête haute depuis qu’il a décroché la même course l’an dernier, mais établit une norme solide sous le demandeur Toby Wynne.

L’équipe Bowen vaut toujours la peine d’être surveillée sur la piste galloise et l’entraîneur Peter envoie le quadruple vainqueur du cours Circulaire Fairlawnavec son fils Sean à bord et des œillères pour la première fois appliquées suite à de récents efforts médiocres.

Vainqueur national du Devon Gwencily Berbas a été un serviteur fiable de David Pipe et cherche une sixième victoire en carrière sous Jack Tudor.

de Ben Pauling Le Mâconnais Lugnatic était à deux longueurs et demie derrière Gwencily Berbas à Exeter il y a deux départs, mais est généralement incohérent.

