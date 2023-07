Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les stars du sprint de Doncaster au centre de l’attention et une carte de sauts occupée à Newton Abbot vendredi | Nouvelles de la course

Les stars du sprint se concentrent sur une carte compétitive à Doncaster vendredi et il y a aussi de bonnes actions de sauts de Newton Abbot, tous en direct sur Sky Sports Racing.

4.05 Doncaster – Hiya Maite et Miss Brazen sont les vedettes du handicap

Salut Maite s’est avéré être un peu une star pour Roy Bowring et se dirige vers le Samantha Glendinning Handicap de paiement (4.05) à la recherche d’une cinquième victoire sur 10 et d’une meilleure entreprise en carrière dans la classe deux.

Il a été vu pour la dernière fois en train de courir à Beverley et les relations espèrent qu’il pourra refaire la même chose ici avec une marque de 4 livres de plus et avec le pilote régulier Lewis Edmunds de retour à bord.

Mlle Brazen ressemble à une véritable menace pour Shane Gray et Michael et David Easterby. Elle a été un achat judicieux n’ayant coûté que 8 500 gns lorsqu’elle a quitté Karl Burke et a continué à gagner et à être placée dans deux de ses quatre départs pour ses nouvelles relations.

Elle a couru une course exceptionnelle la dernière fois dans le Dash de trois ans à Epsom le jour du Derby et cela ressemble à un concours beaucoup moins exigeant sur le papier.

Éclair voyou a terminé deuxième des Listed Rose Bowl Stakes à l’âge de deux ans, mais il n’a pas été en mesure de reproduire cette forme cette saison et fait un premier départ depuis qu’il a été castré avec une cagoule appliquée pour la première fois.

Fusée Rodney et À la recherche de Lynda tous deux ont terminé hors du cadre – respectivement 10e et 19e – dans le Palace of Holyrood House Stakes à Royal Ascot et chercheront à rebondir ici.

Image:

Rocket Rodney s’étire pour remporter les Listed Dragon Stakes à Sandown





3.50 Newton Abbot – Glorious Zoff vise à faire amende honorable pour la fin de l’automne de Bangor

Glorieux Zoff devrait arriver pour le newtonabbotracing.com Handicap Hurdle (3.50) sur la piste du triplé, mais est plutôt en mission de rachat après avoir gâché une certaine victoire avec une chute en dernier vol à Bangor-on-Dee.

Le cheval de six ans de Fergal O’Brien a ressemblé à un tout nouveau cheval après une opération éolienne et sera difficile à battre si le déversement du mois dernier n’a pas eu d’effets néfastes.

Archie Watson Salle du Trône est de retour sur les obstacles après avoir couru une course respectable en 10e à Royal Ascot dans les Ascot Stakes.

Cabrakan était un juvénile typiquement utile hors de la cour de Milton Harris la saison dernière, remportant deux de ses cinq départs sur des haies et a chassé le sympathique pont de Galata à Uttoxeter lors de sa dernière visite.

Philip Hobbs’ Coolnaugh Haze est un type constant mais a dû se contenter trop souvent d’une place, avec une séquence sans victoire remontant à avril 2022.

Image:

Il y a du saut d’été à faire à Newton Abbot vendredi





2.40 Newton Abbot – Les récents gagnants Stepney Causeway et Guinness Affair se rencontrent

Après avoir passé la majeure partie de deux ans hors piste, Affaire Guinness a fait un retour plutôt terne à Warwick en mai, mais a rapidement ignoré cela pour remporter un concours de trois coureurs à Hexham le mois dernier.

Le jeune de sept ans de Jamie Snowden affronte le même nombre de rivaux dans la NewtonAbbotRace sur Twitter Chase à handicap limité pour novices (2.40) pour mettre les choses en branle vendredi.

Harris’ Chaussée de Stepney une fois a poursuivi Edwardstone, la star de première année, lors de son premier départ sur des clôtures en novembre 2021.

Il aurait été difficile de prévoir alors comment il devrait attendre juin 2023 pour enregistrer une première victoire sur les plus gros obstacles, profitant d’un concours assez faible à Worcester pour marquer un score de 118.

Magistrat avait Stepney Causeway derrière lors de sa victoire à Warwick en mai avant de bien courir à Aintree dans un concours trappy la dernière fois.

Cartes de course du vendredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Doncaster et Newton Abbot en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 7 juillet.