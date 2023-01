Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les récents vainqueurs s’affrontent dans le chaud handicap de Wolverhampton | Nouvelles de la course

L’action de Dunstall Park semble plutôt bonne pour une carte du lundi soir, avec de nombreux gagnants récents et quelques novices intrigants se dirigeant vers Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing.

6.00 Wolverhampton – Des rivaux en forme s’affrontent

Il est difficile de voir un gagnant à large marge dans ce renouvellement serré du Handicap des pouliches Il est temps de se tourner vers talkSPORT (6:00), avec autant d’entre elles en bonne forme.

Valentinka n’a pas été vue depuis plus de 150 jours mais a gagné la dernière fois pour l’entraîneur Marco Botti, tandis qu’Algheed a fait les affaires pour Mark Loughnane le soir du Nouvel An.

Queen Of Burgundy a beaucoup de rythme et a terminé deuxième à Southwell la dernière fois – ce qui vaut vraiment la peine d’être noté pour l’entraîneur Mick Appleby.

6.30 Wolverhampton – Ryan et Balding libèrent la qualité des novices

La course la plus intéressante est probablement le Novice Stakes de talkSPORT Powered By Fans Fillies (6:30), avec un bon field de 11 dont quelques pouliches bien élevées.

Hello Queen de Kevin Ryan s’est montré très prometteur lors de ses débuts à la quatrième place à Newcastle, tandis que Sparkling Spirit peut également s’améliorer après une cinquième à ses débuts à Chelmsford pour Andrew Balding.

La chapelle Médicis de Cheveley Park a déjà une note de 75, mais John et Thady Gosden s’attendront sans aucun doute à une amélioration avant de s’installer dans une entreprise pour personnes handicapées.

7.30 Wolverhampton – Pop Dancer trop fort pour Carroll ?

Le BetUK Over 40,000 Live Streamed Races Handicap (7:30) n’a attiré que six coureurs, mais il semble assez compétitif avec quatre de la demi-douzaine en bonne forme ces derniers temps.

Bellagio Boy est rarement à l’écart d’Antony Brittain, avec Cam Hardie qui fait le tour et tout cheval qui termine devant lui se rapprochera sûrement.

Pop Dancer (Tony Carroll) a également remporté deux de ses trois derniers, tandis que Lihou a beaucoup de classe arrière et a fait allusion à un renouveau récent pour David Evans.

Regardez toutes les courses de Wolverhampton en direct sur Sky Sports Racing le lundi 9 janvier.