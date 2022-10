Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les prétendants britanniques se rendent à Chantilly pour l’action du groupe trois | Nouvelles de la course

C’est l’action française tout au long de cet après-midi avec des raiders britanniques de l’autre côté de la carte à Chantilly à la recherche d’un succès de groupe outre-Manche.

2.50 Chantilly – Vadream et Mo Celita en tête du défi britannique

La Groupe 3 Prix de Seine-et-Oise (2h50) pourrait bien être un autre pot français qui retourne au Royaume-Uni dimanche, avec deux prétendants animés dans Vadream et Mo Celita chercher à avoir des chances décentes.

Le premier sera monté par David Egan pour l’équipe Charlie Fellowes, après avoir terminé sixième du British Champions Sprint derrière Kinross.

Mo Celita a réalisé un record en carrière dans le Prix de l’Abbaye, terminant quatrième derrière The Platinum Queen et une répétition de cette course pourrait bien suffire à la victoire sur six stades pour Adrian Nicholls.

12.23 Chantilly – Clover vise le succès depuis deux ans

L’enfant intelligent de deux ans de Tom Clover Cristallium pourrait prendre un peu de mal dans le Groupe Trois Prix Miesque (12:23)avec Ioritz Mendizabal faisant le tour.

La pouliche Expert Eye a gagné à Chelmsford et Newbury avant une course décente à ce niveau dans les Oh So Sharp Stakes, mais cela semble une légère dégradation sur le papier.

Eternal Dance est le principal adversaire, ayant gagné au niveau Listed pour l’équipe Graffard la dernière fois, alors que vous vous attendriez à ce que Speedaara et Showay fonctionnent également bien.

1.33 Chantilly – Baisse de teneur pour Galaxie Gold

La Grand Prix Du Nord (1h33) n’a que les sept coureurs, mais cela semble être un casse-tête difficile à résoudre.

Galaxie Or a terminé deuxième au niveau du groupe deux en mai, donc l’équipe de Damien de Watrigant devrait être un peu battue si elle est prête à y aller.

Le récent vainqueur du parcours de Stéphane Wattel, Percy Shelley, semble également intéressant, ainsi qu’Ilic de l’équipe Freddy Head.

