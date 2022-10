Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les intrigants coureurs de John et Thady Gosden se dirigent vers Newcastle | Nouvelles de la course

Newcastle accueille une action lundi plus intéressante aux côtés d’une manche Listed à Marseille-Borely, toutes deux en direct sur Sky Sports Racing.

5.15 Newcastle – Courage Mon Ami veut rester invaincu

Chez John & Thady Gosden Courage Mon Ami aurait difficilement pu avoir l’air plus impressionnant lors de son arrivée à Kempton dans les célèbres couleurs de Cracksman lors de ses débuts.

Le fils de Frankel semble avoir effrayé tous les coureurs de la barre trois dans cette manche novice (5:15)avec la pouliche de William Haggas, Sea Gifted, la principale opposition sur le papier.

Elle a couru quatre fois et a une note de 73, une note que l’on pourrait penser que Courage Mon Ami a déjà atteint et dépassé.

8h00 Newcastle – Le vainqueur du parcours et de la distance revient

Ramon Di Loria a gagné facilement ici le mois dernier et cherche toutes les chances de suivre dans un sprint compétitif de cinq stades (8:00).

L’enfant de quatre ans d’Ewan Whillan a été poussé de 5 livres pour ce succès, mais prétendre que le cavalier Ryan Sexton compense cela et fait face à la même opposition ici.

Melody King (deuxième), Never Dark (troisième) et Rory (quatrième) sont tous de retour pour plus, tandis que Majeski Man – qui a terminé deuxième lors des quatre derniers départs – mérite d’être noté pour Paul Midgley.

12.05 Marseille-Borely – Des rivaux invaincus s’affrontent en France

de Christophe Escuder Hayejohn n’était pas à la hauteur au niveau du Groupe 3 à ParisLongchamp la dernière fois, mais pourrait trouver cela plus facile au niveau Listed dans le Prix ​​Delahante (12:05).

La pouliche de Gleneagles Una Stonda est une adversaire intrigante, ayant gagné deux fois, y compris à cet endroit la dernière fois.

Horizon Dore et Pacific Boy, ce dernier monté par Mickael Barzalona, ​​défendent tous deux des records invaincus.

Regardez toutes les courses de Newcastle et Marseille-Borely en direct sur Sky Sports Racing le lundi 24 octobre.