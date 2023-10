Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : les coureurs de St Leger s’attaquent à l’amélioration de Naqeeb lors du choc chaud d’Ascot | Nouvelles des courses

Les Noel Murless Stakes listés à Ascot vendredi semblent à la hauteur avec un sextet élégant comprenant deux coureurs qui ont participé au St Leger du mois dernier, en direct sur Sky Sports Racing.

3.57 Ascot – Naqeeb affronte également les coureurs de St Leger

Pièce d’échec et Terre du Milieu ont terminé respectivement sixième et septième à St Léger le mois dernier et ils s’affronteront à nouveau dans le Coté Noel Murless Stakes (3:57) à Ascot.

Le premier tentera d’encaisser une pénalité de 3 livres après sa victoire à Hamilton, et devrait apprécier cette légère baisse de classe avec la meilleure note de la course.

John et Thady Gosden chevauchent Melrose Handicap, vainqueur de la Terre du Milieu, bien qu’il reste légèrement couru après seulement cinq départs.

Le coureur intrigant est définitivement celui de William Haggas Naqeedun demi-frère de Hukum et Baaeed, qui a remporté un handicap impressionnant la dernière fois avec Jim Crowley prenant le relais en selle.

5.05 Ascot – Rohaan, spécialiste du parcours, tente de défier le poids maximum

Plus tard sur la carte, le double héros de Royal Ascot Rohan affronte 17 rivaux dans le Handicap du support de fer d’Ascot (5:05) sur six stades.

Lynn du roi porte également le 9ème 12 livres pour Oisin Murphy et Andrew Balding, ayant déjà couru dans les Royal Silks mais ayant connu des difficultés cette année.

En pleine chaleur, des enfants de trois ans Trente Sombre et Décision de l’exécutif il faudra le noter, tandis que Lethal Nymph a couru un cracker à un prix élevé à Doncaster le mois dernier.

2.55 Fontwell – Les prières sans réponse arrivent en classe

L’action de saut vient de Fontwell avec la fonctionnalité Chasse au handicap du 25e anniversaire du Broadsword Group (2:55) portant un pot de 25 000 £ qui a attiré six coureurs.

Chris Gordon Prières sans réponses a été très impressionnant la saison dernière à Cheltenham et, bien qu’il ait légèrement déçu par la suite, il devrait s’éloigner largement de la barre des 130.

Dans la ligne droite et Tête de cuivre cherchera à capitaliser sur une marque réduite, tandis que Dan Skelton court sacré Coeur sur les obstacles les plus importants pour la première fois depuis avril 2021.

