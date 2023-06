Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les challengers britanniques se rendent à ParisLongchamp pour les concours de groupe | Nouvelles de la course

Les goûts d’Amy Murphy et Simon & Ed Crisford envoient des coureurs en France cet après-midi pour des concours de groupe intéressants.

3.25 ParisLongchamp – L’équipe de Crisford envoie des coups de vent d’ouest

Le vent d’ouest souffle représente l’équipe Simon et Ed Crisford dans un champ de huit pour ce Groupe Trois Prix La Coupe (3:25).

Le quatre ans a déçu lorsqu’il a été expulsé favori derrière Hurricane Lane dans le Groupe 2 Jockey Club Stakes mais a depuis subi une opération de hongre et a Christophe Soumillon en selle aujourd’hui.

Un autre challenger anglais se présente sous la forme d’Amy Murphy Fierté de l’Amérique qui a été complété depuis sa victoire à Chester lors de son départ précédent mais qui a encore 5 livres à trouver sur les cotes avec West Wind Blows.

2.50 ParisLongchamp – La forme des Guinées françaises mise à l’épreuve

Beaucoup de formulaires du groupe un proposés pour cela Groupe 3 Prix Paul De Moussac (2h50).

Ciel Breizh a été vu pour la dernière fois en train de chasser Marhaba Ya Sanafi dans les 2000 Guinées françaises et pourrait être difficile à dépasser s’il était sous une forme similaire.

André Fabre envoie le lauréat du Prix Jean-Luc Lagardère Belbek qui devra intensifier son dernier effort en étant troisième d’un Groupe 3 début avril.

Christophe Soumillon et Tim Donworth font équipe avec un poulain US Navy Flag Vision océaniquequi arrive ici fort d’un succès de Listed dans cette enceinte.

12.58 ParisLongchamp – Concours Murphy et Walker Prix Melisande

Le Listed Prix Melisande (12:58) pour les pouliches de trois ans qui n’ont pas gagné de course de groupe a attiré une paire de challengers britanniques.

Mlle Catnik va pour Amy Murphy après avoir gagné la dernière fois et l’entraîneur dirige également son demi-frère plus tard dans la carte avec Pride Of America.

Ed Walker envoie Scénique qui a été vue pour la dernière fois en train de terminer cinquième de la société cotée à Newbury et est la monture de Saffie Osborne pour ce concours de 55 000 €.

La pouliche de Frankel, Left Sea, voit ses vues baissées ici après avoir terminé dans le peloton du Groupe 1 Prix Saint-Alary la dernière fois.

Retrouvez ParisLongchamp sur Sky Sports Racing le dimanche 11 juin.