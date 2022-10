Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: les caractéristiques du Hurdle des novices de la guerre perse lors de l’ouverture de la saison de saut de Chepstow vendredi | Nouvelles de la course

La saison des sauts prend vie à Chepstow vendredi, avec le Hurdle des novices de la guerre perse de deuxième année, en direct sur Sky Sports Racing.

2.10 Chepstow – Quid Pro Quo, Deeper Blue et Scipion s’affrontent

Un field de neuf head to post pour le premier concours gradué de la nouvelle campagne jumps, le Unibet Persian War Novices’ Hurdle (2.10) à Chepstow.

Quiproquo semble prêt à diriger le marché pour Dan et Harry Skelton après un départ invaincu sur les haies, gagnant à Warwick et Newton Abbot plus tôt cette année pour le propriétaire JP McManus.

Le 6 ans monte en catégorie mais ce renouvellement de la course s’annonce tout à fait à sa portée.

chez Harry Fry Bleu plus profond a également remporté ses deux derniers départs – à Fontwell et à Exeter – et est évalué à seulement 1 livre de moins que la star de Skelton, avec plus d’apparitions sur les hippodromes à faire appel.

Les mieux notés Présenteretcompter est de loin le plus expérimenté dans le domaine à huit ans et arrive à la recherche d’un quadruple après une campagne estivale productive.

L’entraîneur champion Paul Nicholls envoie toujours une équipe solide à Chepstow et dirige le vainqueur de Kempton Pierre hors-la-loi – en partie détenue par Sir Alex Ferguson.

1.35 Chepstow – Cloth Cap & The Mighty Don dirigent le champ des vétérans

Ancien vainqueur du trophée Ladbrokes Casquette en tissu est l’attraction phare dans un lot de sept pour une excellente édition du Le professeur Caroline Tisdall soutient la poursuite du handicap des vétérans héroïques Jumpers (1.35).

Le garçon de 10 ans de Jonjo O’Neill a été vu pour la dernière fois lorsqu’il n’a pas réussi à se déplacer dans le Grand National à Aintree et devrait encore avoir beaucoup à offrir.

Le puissant don est un autre à considérer pour Nick Gifford et James Davies avec sa seule victoire sur les clôtures sur le parcours et la distance lors de cette réunion en 2020.

Visages reconnaissables Al-Roc et Garçon d’Innisfree à la tête de l’opposition, tandis que le vainqueur de la course l’an dernier Un peu de chaos revient pour Michael Scudamore.

Image:

Cloth Cap et Tom Scudamore au Grand National d’Aintree 2021





4.00 Chepstow – Holly et Nina The Terrier font la une de l’obstacle du handicap

La jument chic d’Alan King Nina le terrier revient sur la piste galloise cherchant à répéter la victoire de la saison dernière lors de cette réunion dans le Weatherbys nhstallions.co.uk Handicap Hurdle (4.00).

Le garçon de six ans a été vu pour la dernière fois terminer deuxième de la compagnie de deuxième année à Newbury en avril après avoir été sur le terrain dans le Mares ‘Novices’ Hurdle au Cheltenham Festival.

houxqui représente l’équipe Jonjo O’Neill et arbore les soies JP McManus, a remporté un vainqueur prêt à Wincanton en décembre dernier avant de subir un revers, mais est très appréciée par ses puissantes relations.

de Donald McCain Voir la mer arrive en bonne forme après avoir gagné à Plumpton le mois dernier, tandis que Jane Williams Monsieur Lecoq fait son retour saisonnier.

