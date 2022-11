Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe en forme de Venetia Williams affronte Dan Skelton à la poursuite d’un débutant | Nouvelles de la course

Venetia Williams a ses chevaux en bonne forme ces derniers temps et envoie Gemirande à Southwell pour affronter un débutant en chasse du chantier Dan Skelton cet après-midi, en direct sur Sky Sports Racing.

1.00 Southwell – Notre Jet fait ses débuts en chasse

Notre jet a été très éprouvé lors du dernier départ de la saison dernière dans un Sandown Grade Three et fait ses débuts à la chasse dans des eaux beaucoup plus calmes pour l’équipe de Skelton dans le Meilleures cotes garanties sur Vickers.Bet Handicap Chase (1:00).

Cela semble cependant un test décent pour le chasseur novice, avec Gemirande de Venetia Williams bénéficiant d’une forme décente à Hereford et Carlisle ces derniers temps.

Parmi les autres coureurs, Ripper Roo a gagné la dernière fois, mais c’était il y a près de 600 jours pour Olly Murphy, tandis que Tom George dirige également Coupdebol.

2.20 Lingfield – Borgi propose de suivre à Lingfield

Il y a une jeune fille décente plus tôt sur la carte Lingfield, mais le point culminant arrive à 14h20 dans le BetUK Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap plus de 10 stades.

Sean Woods a été dans une forme décente et envoie les non exposés Borgi dans cette manche, après avoir remporté ses débuts avec handicap à Wolverhampton et utilise Adam Farragher en selle pour décoller un 3lb pratique.

Parmi les autres, Dinoo a récemment été en bonne forme pour l’équipe Roger Varian tandis que le propriétaire Dave Lowe cherche à ce que Baby Steps gagne à nouveau pour l’équipe David Loughnane.

3.45 Deauville – Le Fast-Track Qualifier se dirige vers la France

C’est la période de l’année où les championnats tout temps commencent à se focaliser et Deauville accueille le premier qualificatif français, le Listed Prix Lyphard (3h45).

Comme toujours, la course a attiré un peloton décent, y compris les deux derniers vainqueurs de cette course à Integrant (2021), qui n’ont pas couru le jour de la finale, et le vainqueur de 2020 Sky Power.

William Haggas espère un autre vainqueur outre-Manche avec Sweet Believer sous Ioritz Mendizabal tandis que Dolayli de l’Aga Khan est un autre à noter pour Francis-Henri Graffard, qui a gagné à Lyon la dernière fois.

