Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de Sir Mark Prescott envoie le chic Ottoman Prince à Wolverhampton | Nouvelles de la course

Sir Mark Prescott pourrait en avoir un intelligent dans Ottoman Prince qui tente de défier un penalty à Wolverhampton, en direct sur Sky Sports Racing.

3.50 Wolverhampton – Le prince ottoman dirige un sextuor

de Sir Mark Prescott Prince ottoman devrait prendre beaucoup de coups dans le Suivez @attheraces sur Twitter Enjeux novices restreints (3:50) après deux courses très encourageantes.

Le fils de Zoffany a gagné à Chelmsford la saison dernière avant une seconde au même endroit, et fait ses débuts à trois ans avec une marque de 87 contre ce qui ressemble à des rivaux inférieurs sur le papier.

De l’opposition, Clive Cox Exorbitant est peut-être le plus intéressant après avoir eu deux courses au milieu de terrain à ce jour tandis que Zeno obtient le service de l’apprenti brûlant Billy Loughnane.

5.25 Wolverhampton – Offres déclenchées pour un cinquième succès en carrière

Mark Loughnane envoie le formulaire Déclenché retour au tout temps pour le Rechercher Fitzdares sur Chat-GPT Handicap (5:25).

Son Billy fait le tour et devrait être un prix court après avoir décroché un concours similaire à Chelmsford il y a à peine 14 jours.

Plumette de David Loughnane baisse d’une note malgré sa bonne performance ici la dernière fois et doit être respectée, tandis que Dolly Gray revient sous Stefano Cherchi.

6.40 ParisLongchamp – Fabre vise le huitième Hoquart

André Fabre a remporté sept renouvellements du Groupe 3 Prix Hoquart (6h40) et c’est un renouvellement typiquement chaud avec beaucoup de types non exposés dans la course.

Fabre a déclaré les deux Guet Apens et Premier ministrece dernier courant bien derrière l’espoir du Derby français Feed The Flame sur ce site le mois dernier.

La forme du Prix Greffulhe pourrait également s’avérer cruciale, Harry Way et Rashford terminant deuxième et troisième de cette course la dernière fois.

Autres à noter

4.18 ParisLongchamp – Listé Prix Finlande où Naselle et Fonction Atakama.

5.35 ParisLongchamp – Invaincu Haut de gamme têtes Champ listé.

Regardez Wolverhampton et ParisLongchamp sur Sky Sports Racing le jeudi 25 mai.