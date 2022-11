Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de Lucinda Russell envoie un débutant à Newcastle | Nouvelles de la course

Le Gosforth Park de Newcastle accueille jeudi des sauts décents avec une débutante de poursuite de Lucinda Russell face au commandant caché en forme, en direct sur Sky Sports Racing.

2.48 Newcastle – Hidden Commander dirige un sextuor

Seuls six coureurs s’alignent dans le Suivez @attheraces sur Twitter Handicap Chase (2:48) mais cela semble difficile à résoudre, avec probablement un favori Commandant caché venir ici après avoir gagné la semaine dernière par une tête à la piste.

Il affronte cependant de meilleurs rivaux ici et a gagné 7 livres pour cette victoire, Rowdy Rustler de Lucinda Russell faisant ses débuts en chasse avec une belle marque de 109.

Le joueur de sept ans a depuis subi une opération éolienne, tandis que Geryville arrive ici avec une forme décente pour l’équipe de Micky Hammond.

2.13 Newcastle – 14 coureurs en haie à handicap chaud

Dans la manche précédente, 14 vont au poste pour le Off The Fence Sur youtube.com/attheraces Handicap Hurdle (2:13) y compris une paire de gagnants de la dernière fois.

Verrouiller Luke a remporté la dernière fois pour l’équipe Jackie Stephen à Kelso, bien qu’il soit en quelque sorte un spécialiste de ce lieu.

Lucky Lover Boy a remporté quatre de ses six derniers et a terminé deuxième de l’autre paire pour l’équipe Oliver Greenall et Josh Guerriero – il est probablement le favori et ne sera pas loin s’il maintient ce niveau de forme.

1.03 Newcastle – L’Angleterre Fenland Tiger poursuit son triplé

La Téléchargez l’application At The Races Handicap Hurdle (1:03) est une autre manche très compétitive avec 15 coureurs alignés bien qu’ils cherchent tous à avoir Sam England Tigre des Fenland battre.

Le joueur de six ans a remporté ses deux derniers à Hexham et Carlisle, bien que cela semble la course la plus difficile à laquelle il ait été confronté depuis un certain temps, avec le vainqueur de la dernière fois, Bouncing Bobby, pour l’équipe Martin Todhunter.

Peter Kavanagh réclamera un poids pratique de 5 livres sur son dos, tandis que Great Raffles fait une réapparition saisonnière pour Micky Hammond après avoir remporté deux fois à la fin de la dernière campagne.

Regardez toutes les courses de Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 17 novembre.