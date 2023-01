Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de George Boughey vise une cinquième victoire pour Pocket The Packet | Nouvelles de la course

George Boughey cherchera à démarrer en 2023 avec sa star de tous les temps Pocket The Packet, qui vise une cinquième victoire par tous les temps à Gosforth Park.

2.20 Newcastle – Packet essaie d’empocher un autre prix

Poche le paquet déçu quand favori la dernière fois mais ça ne choquerait pas s’il rebondissait dans le talkSPORT Télécharger l’application Handicap (2:20) à Newcastle.

Kevin Stott prend le relais, après avoir remporté ses deux départs précédents avant de ne terminer que sixième la dernière fois pour l’équipe George Boughey.

Une paire de débutants avec handicap méritera également d’être envisagée à Tantalus (Ben Haslam) et Deepdale (Ed Bethell).

2.30 Hereford – Saint Segal cherche à suivre

Jane Williams cherche à avoir un chasseur novice décent dans Saint-Ségalqui cherchera à défier un penalty dans le Poursuite des novices Vickers.Bet (2:30) à Hereford.

Le joueur de cinq ans a bien gagné lors de ses débuts à Chepstow, bien qu’il ait peut-être une tâche plus difficile cette fois en donnant du poids à une paire de rivaux qui ont une note plus élevée.

Ce sont Christopher Wood et Dans Le Vent, tandis que Brian Hughes monte Grey Skies qui a déçu la dernière fois mais avait une forme décente avant cela.

3.30 Hereford – Loup vise à maintenir une excellente forme

Loup De Maulde est loin de son bien-aimé Huntingdon mais a encore de grandes chances de porter son record à trois victoires lors de ses quatre derniers départs dans le Obstacle Cazoo Handicap (3:30).

L’apprenti cavalier Toby Wynne garde la course sur le pilote de six ans formé par Robbie Llewellyn, qui a sans doute réalisé le meilleur parcours de sa carrière la dernière fois.

Il devra affronter 11 rivaux et faire face à un terrain plus mou que ce qui pourrait être idéal – cela pourrait mettre Mountain Leopard dans l’image pour Venetia Williams, avec un terrain et un voyage susceptibles de convenir.

Regardez toutes les courses de Newcastle et Hereford en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 4 janvier.