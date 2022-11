Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de Gary Moore à la recherche d’un succès local dans le Southern National | Nouvelles de la course

L’équipe de Gary Moore a tendance à bien aller à Fontwell et ils semblent avoir une excellente chance de prendre le Vickers.Bet Southern National Handicap Chase avec Full Back.

2.05 Fontwell – Garde enchérir pour faire mieux

Almazhar Garde est l’un des 14 coureurs alignés dans le marathon qui est le National du Sud (2:05)après avoir terminé deuxième de la course l’an dernier pour l’entraîneur Charlie Longsdon.

Lilly Pinchin enlève un précieux 3 livres, mais devra être en forme pour prendre le dessus sur le Full Back de Gary Moore, qui est revenu avec un quatrième encourageant à Ascot lors de la réapparition saisonnière.

Un autre à noter est Southfield Harvest de Paul Nicholls, qui fait un retour après une absence gigantesque de 557 jours et est toujours invaincu sur les clôtures, après avoir gagné lors de ses débuts la saison dernière à Newton Abbot.

2.40 Fontwell – Gold Souk pour refuser les manutentionnaires poids lourds ?

De nombreux entraîneurs de renom sont représentés dans le Saumon Spray Handicap Hurdle (2:40) mais il se pourrait bien que ce soit le Gold Souk de Daniel Steele qui soit celui à battre.

Le joueur de cinq ans opte pour un tour du chapeau, après avoir remporté le parcours et la distance lors de la dernière sortie sur les plus petits obstacles.

Nicholls envoie Irish Hill, qui a eu une opération éolienne et devrait avoir plus à donner à l’âge de quatre ans. Quinta Do Mar et Amelia’s Dance devraient également bien fonctionner.

2.50 Auteuil – Mullins complotant une victoire de première année en France

Willie Mullins envoie souvent un coureur à Auteuil et il espère que Franco De Port pourra remporter un prix en argent dans le Classe 1 Prix La Haye Jousselin (2h50).

Le joueur de sept ans était un bon troisième du Grand Steeple-Chase de Paris en mai et sera préparé pour cela sous James Reveley après avoir eu un ouvre-pipe à Gowran Park le mois dernier.

De l’équipe locale, Figuero est l’un des cinq en course pour François Nicolle, avec Angelo Zuliani en selle.

Regardez toutes les courses de Fontwell et Auteuil en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 13 novembre.