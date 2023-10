Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : l’équipe de Charlie Johnston vise le succès de Lingfield | Nouvelles des courses

L’équipe de Charlie Johnston espère que Fox Flame pourra évoquer le triplé à Lingfield jeudi, en direct sur Sky Sports Racing.

5.45 Lingfield – Fox Flame opte pour l’équipe Johnston

Flamme de renard devrait bien se passer pour l’équipe de Charlie Johnston dans la tentative de triplé pour le Téléchargez l’application Handicap At The Races (5:45).

La fille d’Iffraaj a connu un été réussi avec des victoires à Southwell et à Lingfield – elle part désormais en voyage avec Jack Mitchell en selle.

Celui de Sir Mark Prescott Robusto a gagné trois fois récemment et reste progressiste avec Luke Morris de nouveau en selle.

Parmi les autres, Vêtements de l’empereur vaut pour l’équipe de Richard Hughes qui s’est imposée à la quatrième tentative.

5.15 L’équipe Lingfield – Eddery remportera-t-elle un autre gagnant ?

Le Conseils gratuits quotidiens sur attheraces.com Handicap (5:15) Cela semble très délicat à résoudre avec une multitude de handicapeurs incohérents s’affrontant sur 10 stades.

Celui de Robert Eddery Le souhait de quelqu’un a marqué lors de ses débuts par tous temps et avec handicap à Wolverhampton le mois dernier – ce ne serait pas un énorme choc s’il s’améliorait pour intensifier son voyage avec Darragh Keenan de retour en selle.

Stuart Kittow Jimmy Marc a remporté une manche similaire à Bath lors de son dernier départ avec Callum Hutchinson enlevant 3 livres.

3.15 Lingfield – Crowley et Varian s’associent avec Mitwaa

Le At The Races App Market Movers Nursery Handicap (3:15) pourrait être à la merci de Air tropicalqui opte pour un quadruple tir rapide pour Charlie Johnston et Jack Mitchell au cours du voyage de sept stades.

Le poulain Shadwell de Roger Varian Mitwaa reste maiden après cinq départs – le poulain Oasis Dream a terminé deuxième à Newbury et on s’attend sûrement à plus.

John Steed n’était que quatrième dans un bon handicap de Yarmouth et l’équipe de David Loughnane peut s’améliorer grâce à cet effort.

