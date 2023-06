Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de Charlie Hills espère que Warrior pourra enfin faire sa première apparition à Chepstow | Nouvelles de la course

Sioux Warrior de Charlie Hills a été un peu malchanceux de ne pas avoir décroché une victoire en carrière, mais a toutes les chances vendredi à Chepstow, en direct sur Sky Sports Racing.

2.50 Chepstow – Sioux Warrior enchérit pour décrocher la première victoire

Le Henstaff Court Business & Conference Center EBF Maiden Stakes (2:50) pourrait bien être à la merci de Guerrier Siouxqui a terminé deuxième aux deux départs jusqu’à présent dans sa carrière.

Le poulain entraîné de Charlie Hills est lié à son compatriote speedster Royal Aclaim et devrait être difficile à rattacher à Chepstow.

Des autres, Marché et Noo Point sont des rivaux intéressants pour Michael Bell et Archie Watson, tandis que l’équipe de Richard Hannon envoie un débutant Puissance de tableau de bord.

3.25 Chepstow – Un handicap serré pourrait voir Prescott en atterrir un autre

Dans les écrans LED extérieurs iStadia Solutions Supports Handicap (3:25)Thore Hammer Hansen fait le tour Faucon du désert pour Sir Mark Prescott qui était un gagnant lors de sa dernière visite à Lingfield pour ses débuts avec handicap.

Ce duo pourrait difficilement être en meilleure forme et prendra quelques arrêts, cependant Salon de l’aéronautique et Sourires de la savane les deux s’alignent dans l’opposition et ont gagné la dernière fois.

Revisit est absent depuis près d’un an et s’aligne sur ses débuts tardifs avec handicap pour le chantier Richard Hannon.

7.20 Fontwell – L’armée Pak en forme pourrait encore frapper

L’action des sauts du soir vient de Fontwell et verra probablement Armée de Pak passer favori dans le Suivez @attheraces sur Twitter Handicap Hurdle (7:20) à la poursuite d’un quadruple.

Le hongre formé par Brian Barr a atteint une note de 109, bien que Bradley Harris enlèvera un précieux 5 lb en selle.

JP McManus est représenté avec Fanfaron Dino qui a gagné de justesse sur ce site le mois dernier, tandis que Tara Iti et Phoenix Rising étaient deuxièmes lors de leurs derniers départs.

Regardez Chepstow et Fontwell sur Sky Sports Racing le vendredi 16 juin.