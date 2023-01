Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’équipe de Charlie Appleby passe à la vitesse supérieure avec trois coureurs à Lingfield samedi | Nouvelles de la course

Alors que Lingfield se prépare pour son festival révolutionnaire Winter Million, tous exclusivement en direct sur Sky Sports Racing du 20 au 22 janvier, il est encore temps pour une passionnante carte de sept courses samedi, mettant en vedette un trio de coureurs Charlie Appleby.

1.45 Lingfield – Le trio de Middleham Park s’affronte dans un handicap caractéristique

Les syndicats de Middleham Park Racing sont représentés par trois solides challengers pour la fonction à Lingfield, la classe deux Énormes boosts quotidiens uniquement chez Betuk Handicap (1.45).

Wilkie soyeux a un taux de frappe de 20% pour l’entraîneur Karl Burke, mais ce chiffre pourrait si facilement être plus élevé, ayant terminé à la deuxième place à neuf reprises stupéfiantes, y compris au cours de ce voyage de six stades en descendant un nez à la réopposition Baie de Tyger le soir du Nouvel An.

Le six ans de Conrad Allen a suivi cette victoire avec un bon effort derrière Kiwano à Kempton il y a sept jours et semble susceptible de se rapprocher à nouveau.

Le trio de Middleham est complété par le formé par Richard Hannon Ventura Tormentaancien vainqueur du Groupe 2 à l’âge de deux ans, il n’a pas réussi deux départs depuis son retour après plus de deux ans d’absence sur la piste.

Michael Appleby Annaf a couru une course énorme lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois en terminant cinquième dans une société cotée à Ascot et baisse de grade maintenant, avec Rossa Ryan réservée.

12.05 Lingfield – Spencer fait équipe avec Appleby à la recherche d’un doublé

L’entraîneur champion Charlie Appleby donne lentement le coup d’envoi à son équipe de stars, produisant deux vainqueurs parmi ses six premiers coureurs à domicile jusqu’à présent cette année.

Il en envoie trois à Lingfield, avec Jamie Spencer réservé pour deux d’entre eux. La paire commence dans le premier match, le Il est temps de se tourner vers Talksport Handicap (12.05) avec poids supérieur Tabaretta.

Vainqueur de l’un de ses cinq départs en tant que juvénile, le fils de Dubawi commence sa campagne de trois ans avec une marque de 85 sur ce voyage de 10 stades.

Les William-Haggas formés Mohatu a été un impressionnant vainqueur sur un mile ici et fait ses débuts avec handicap sur 77.

Puissant fleuve était un favori battu à Kempton le mois dernier après avoir marqué à Wolverhampton lors de son troisième départ et représente James Tate et Rossa Ryan. de Charlie Johnston Khal complète le peloton de quatre coureurs.

Image:

Jamie Spencer monte deux pour Appleby dont Tabaretta dans le premier match





1.10 Lingfield – La paire Appleby domine l’épreuve novice

Comme c’est souvent le cas, Appleby aligne l’un de ses nouveaux venus passionnants aux côtés d’un compagnon d’écurie plus expérimenté dans le talkSPORT Powered By Fans Fillies’ Novice Stakes (1.10).

pouliche Dubawi Invité vedette – la monture de Spencer – a couru deux fois dans sa carrière, terminant deuxième sur sept stades ici avant de courir troisième sur un mile à Kempton.

Lope De Vega pouliche Promesse de printemps est une demi-sœur de la star du groupe 1 Naval Crown et fait ses débuts sous Cieren Fallon.

Du reste, c’est un autre débutant qui attire l’attention alors que Ralph Beckett envoie la pouliche de Kingman Résolution des reines sur la piste pour la première fois sous Rob Hornby.

Regardez toutes les courses de Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le samedi 14 janvier.