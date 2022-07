Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Leapaway de Philip Hobbs cherche à donner du poids tout au long de Worcester | Nouvelles de la course

Une action compétitive sur le plat à Yarmouth accompagne des sauts d’été chics à Worcester un mardi décent sur Sky Sports Racing.

6:00 Worcester – Les vainqueurs du parcours et de la distance s’affrontent

Philip Hobbs’ Leapaway offre de donner du poids tout au long du long métrage Pershore Plum Festival Land O’Plums Handicap Chase (6:00), après avoir gagné sur la piste en septembre dernier au niveau de la classe 2.

Ici, il tombe dans une classe 3, mais affronte des rivaux intéressants, dont Fergal O’Brien. Bathivequi a décroché un obstacle novice de Southwell la dernière fois.

Texardune déception dans le Summer Plate, revient dans des eaux plus calmes après deux victoires avant cette course à Market Rasen pour le duo David Pipe et Philip Armson, qui s’est associé hier pour gagner à Newton Abbot avec Texard.

de Robert Walford Elios D’Or – un vainqueur de parcours et de distance – pourrait également courir une grande course sous Brendan Powell.

2:45 Yarmouth – Un débutant avec handicap de Prescott non exposé s’intensifie

Aura de Gordon prend une route familière pour l’équipe de Sir Mark Prescott, intensifiant nettement ses débuts en voyage avec handicap et pourrait être bien traité.

Vu pour la dernière fois en train de terminer cinq longueurs derrière Yonafis, désormais classé 91, le joueur de trois ans a une note de seulement 66 et s’améliorera sans aucun doute pour l’augmentation du test d’endurance.

Des autres, Appier a accumulé un quadruple plus tôt cette saison et devrait bien se passer pour l’apprenti cavalier Harry Burns.

7:05 Worcester – Ashoka de Skelton en tête du peloton de dix

Ashoka est l’acte de classe à Worcester dans le FBC Manby Bowdler Handicap Hurdle (7:05)avec Tristan Durrell enlevant un précieux 7 lb pour l’équipe Dan Skelton.

Fergal O’Brien pourrait bien avoir le favori, avec Rebelle accidentel à la poursuite d’un triplé après des victoires à Ludlow et Uttoxeter.

Intéressant aussi Vers le nordqui a gagné sur les clôtures sur le site la dernière fois pour l’équipe de Ben Pauling, mais revient ici sur les plus petits obstacles.

