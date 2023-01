Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : le vainqueur du groupe 3, Mighty Gurkha, pour convertir l’opportunité gagnante ? | Nouvelles de la course

Mighty Gurkha est un vainqueur du groupe trois dans sa pompe et n’aura peut-être pas de meilleures chances de remporter une victoire que cette manche de classe 5 à Newcastle dimanche, en direct sur Sky Sports Racing.

3.15 Newcastle – Mighty Gurkha cherche à mettre fin à sa course perdante

d’Archie Watson Puissant Gurkha a remporté un groupe trois à l’âge de deux ans à son apogée, et bien qu’il ait considérablement chuté par rapport à une marque de 104, il doit être compétitif au niveau de la classe 5 dans le BetUKs Acca Club 5 £ Handicap de pari gratuit (3:15).

Maintenant âgé de cinq ans avec une note de 69, Luke Morris prendra le relais en selle et prendrait beaucoup de coups s’il trouvait l’une de ces étincelles précédentes.

Walking On Clouds est probablement le favori de l’équipe Grant Tuer, ayant remporté deux fois et terminé une courte deuxième la semaine dernière, tandis que Shalaa Asker pourrait également bien courir pour l’équipe Adrian Keatley.

1.15 Newcastle – Yagan de Prescott monte pour rester au chaud

Sir Mark Prescott envoie Yagan jusqu’à Gosforth Park pour le BetUK Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap (1:15)après avoir terminé troisième derrière un rival progressiste la dernière fois.

Le joueur de cinq ans devra porter 10e 2 livres avec Luke Morris en selle, et devra prendre le dessus sur Quercus Robur d’Adam Nicol, qui a été une amère déception lorsqu’un favori battu la dernière fois sous Kevin Stott, qui est à nouveau en selle ici.

Glory And Honor de David O’Meara a récemment couru sur des obstacles et revient à tous les temps avec une marque de 66.

2.45 Newcastle – Le hongre Lope De Vega pour Varian fait ses débuts

Le hongre Lope De Vega de Roger Varian Glen Buck fait ses débuts tardifs sur les hippodromes à l’âge de quatre ans et cherchera à donner plus d’une pierre à ses rivaux à Newcastle, dont quatre ont une expérience des hippodromes.

Born Ruler de Sir Mark Prescott était septième à ses débuts et devrait s’améliorer, tandis qu’Odin Owns You All était une cinquième encourageante à Southwell lors de ses débuts pour l’équipe Michael Bell.

Nuketown et Sir John Monash ont également couru à une occasion, tandis que le hongre Ulysse de Grant Tuer, Eccles Street, fait ses débuts.

Regardez Lingfield et Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 22 janvier.