Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : le vainqueur de Kingwell, I Like To Move It, commence à poursuivre la carrière de Nigel Twiston-Davies à Uttoxeter | Nouvelles des courses

Les fans de Jumps vont se régaler dimanche avec des noms de premier ordre en action à Uttoxeter, tous en direct sur Sky Sports Racing.

2.45 Uttoxeter – La star de Kingwell, I Like To Move It, la star de la série

C’est cette période de l’année où les chevaux qui ont brillé au plus haut niveau en haies réapparaissent pour la nouvelle saison, beaucoup avec une nouvelle mission : traduire ce succès en haies.

Le Poursuite des novices du Andy’s Man Club (2,45) comporte une étoile de deuxième année J’aime bouger pour la combinaison père-fils Nigel et Sam Twiston-Davies.

Après avoir remporté le Greatwood Hurdle à son retour l’année dernière, le joueur de six ans a décroché le Kingwell Hurdle à Wincanton avant de terminer bien battu en première année aux festivals de Cheltenham et d’Aintree et devrait s’avérer difficile à battre.

Selles Dan Skelton Pembroke qui s’est montré prometteur lors de sa première saison en haies en remportant deux de ses six départs et qui fait son arc de chasse après avoir subi une opération du vent.

Olly Murphy Chasser le feu a un peu à trouver sur les classements officiels mais ne peut être sous-estimé après avoir accumulé trois victoires en haies la saison dernière.

Image:

Fonctionnalités de Chasing Fire pour Olly Murphy





3.45 Uttoxeter – Les coureurs de Henderson et Skelton s’affrontent dans un concours de trappy

Cela ressemble à un renouveau piège du Haie de handicap pour la célébration du 50e anniversaire d’Adam Bednall (3,45) avec cinq coureurs se dirigeant vers le poteau.

Celui de Dan Skelton À l’ouest du pont est un type cohérent et semble avoir de solides prétentions après avoir gagné dans cette catégorie à Sandown en mars.

Ouragan Harvey est un vainqueur de parcours et de distance et a couru une énorme course pour terminer deuxième à Cheltenham lors de son dernier départ en avril, tandis que Monsieur d’armes espère profiter d’une baisse des poids après avoir eu du mal à porter un coup dur la saison dernière.

Celui de Nicky Henderson Le bombardier Liston est de retour sur les haies après avoir eu du mal à s’adapter au plus gros obstacle lors de trois départs cet été, tandis que Grotte des champs de balais complète le champ.

Image:

West To The Bridge pourrait marquer pour Dan Skelton à Uttoxeter





3.15 Uttoxeter – Itsnoteasy fait le premier départ de l’équipe Murphy

Tous les regards seront tournés vers Olly Murphy Ce n’est pas facile d’une manière intrigante Winter Ladies Day vendredi 20 octobre Maiden Hurdle (3h15).

Impressionnant lorsqu’il a remporté un premier point de Bartlemy sur 16 longueurs pour Colin Bowe, le joueur de cinq ans a été récupéré par Murphy pour 100 000 £ et fait ses débuts en haies avec Sean Bowen à bord.

Gagnant du point Oui jour dirige l’opposition pour Jonjo O’Neill après avoir fait preuve de capacité lorsqu’il était troisième lors de ses débuts à Chepstow, tandis que les Skeltons Goonhilly espère s’appuyer sur ses débuts en quatrième position ici en mars.

Regardez toutes les courses d’Uttoxeter en direct sur Sky Sports Racing le dimanche 8 octobre.