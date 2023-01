Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le raider irlandais O’toole affronte Castle Rushen à Newcastle samedi | Nouvelles de la course

Newcastle accueille une carte de saut samedi, avec un raider irlandais accrocheur, tandis qu’il y a sept courses à apprécier par tous les temps à Lingfield, toutes en direct sur Sky Sports Racing à partir de midi.

1.23 Newcastle – O’toole et Castle Rushen s’affrontent dans la fonctionnalité

Le meilleur de la journée à Gosforth Park est le Meilleure cote garantie chez Vickers.Bet Everyday Handicap Chase (1.23) où O’toole sera très populaire pour l’équipe de Stuart Crawford.

Il fait ses débuts en chasse après avoir atteint un bon niveau sur les obstacles, y compris une victoire intelligente à Down Royal en décembre 2021, et possède également une bonne forme derrière Kilcruit dans un pare-chocs. Daryl Jacob roule avec une première languette ajoutée.

Château de Rushen en tête d’un peloton de 10 avec le champion jockey Brian Hughes pour l’entraîneur Nicky Richards. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors des débuts de la chasse à Wetherby à Noël lorsque le cheval a désexpédié Hughes, la paire se portant apparemment bien.

À l’âge de 11 ans, Rose Dobbin’s Slanelough a tout vu auparavant, mais a prouvé qu’il restait beaucoup d’essence dans le réservoir lorsqu’il a marqué sur ce parcours et cette distance en novembre.

12h48 Newcastle – L’Oscar de Tommy la vedette du spectacle

La star stable d’Ann Hamilton L’Oscar de Tommy dirige le terrain pour la Téléchargez The Vickers.Bet App Novices Limited Handicap Chase (12.48) avec l’enchère de huit ans pour concéder du poids à tous les niveaux alors qu’il revient aux clôtures après avoir terminé dernier du Grade One Fighting Fifth Hurdle lors de sa dernière sortie.

Évalué un énorme 19 livres supérieur à ses rivaux, il devrait se révéler trop bon s’il montre le genre de forme qui l’a vu terminer une bonne deuxième à Banbridge dans une deuxième année à Cheltenham plus tôt cette saison.

de Brian Ellison Cormier et celui de Donald McCain Depuis le premier jour enchérira pour capitaliser sur les dérapages du favori.

Ce dernier, la monture de Hughes, a fait un départ gagnant sur les clôtures à Ayr avant de chasser Miah Grace ici sur le parcours et la distance le mois dernier.

Cormier était un bon sixième dans le Greatwood Hurdle à Cheltenham lors de sa dernière visite et est très intéressant pour ses débuts en chasse.

Image:

L’Oscar de Tommy revient aux clôtures après avoir échoué à tirer dans le Fighting Fifth





2.20 Lingfield – Concours Barenboim & Red Flyer fort handicap

Les Betuk Plus de 40 000 courses diffusées en direct Handicap (2.20) est le concours de fonctionnalités sur une carte occupée à Lingfield, avec Barenboïm à la recherche de celui à battre contre six rivaux.

Le joueur de cinq ans de David O’Meara a remporté trois de ses cinq derniers départs, y compris à Kempton en décembre, avec Jason Watson dans la plaque une fois de plus.

Le pilote tous temps Kevin Stott fait le voyage vers le sud et monte à bord de Roger Teal Le garçon de Marionun finaliste lors de son dernier départ à Lingfield et a marqué 1 livre pour cet effort à une marque de 74.

Chevalier d’obsidienne et Dépliant rouge les deux ont des victoires sur le parcours et la distance à leur nom et devraient être proches dans un concours fascinant.

Cartes de course du samedi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Newcastle et Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le samedi 7 janvier.