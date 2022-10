Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : le Prix de l’Arc de Triomphe occupe le devant de la scène à ParisLongchamp avec le champion irlandais Luxembourg | Nouvelles de la course

Le Prix de l’Arc de Triomphe 2022 occupe le devant de la scène à ParisLongchamp dimanche, avec trois autres courses du Groupe 1 exclusivement en direct sur Sky Sports Racing.

3.05 ParisLongchamp – Luxembourg & Alpinista en tête du plateau de l’Arc

Un peloton époustouflant de 20 s’aligne pour la course européenne, la Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (3.05).

Héros des Irish Champion Stakes Luxembourg dirigera le marché pour Aidan O’Brien et Ryan Moore et a un bon tirage au stand 8.

Il n’a subi une défaite qu’une seule fois en six départs en carrière et a décroché les Irish Champion Stakes de manière impressionnante la dernière fois.

Premier espoir britannique alpiniste a remporté ses sept derniers départs pour Sir Mark Prescott, dont cinq prix de groupe 1 et a également un bon lancer dans la stalle 6.

Westover représente Ralph Beckett et le Japon espère Tenant du titre peut revendiquer un premier Arc pour son pays.

Vainqueur de l’année dernière Torquateur Tasse sera monté par Frankie Dettori mais est tiré au large en 18.

Le jockey Luke Morris espère suivre le chemin de certains grands de l’Arc en conduisant la jument vedette de Sir Mark Prescott, Alpinista, à la gloire à Paris depuis la sixième stalle.



3.50 ParisLongchamp – Doyle espérant Nashwa en chanson à l’Opéra

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, retrouve sa star gagnante de la Classique Nashwa dans le Prix ​​de l’Opéra Longines (3,50), la première des trois courses consécutives du groupe 1, toutes en direct exclusivement sur Sky Sports Racing.

Elle dirige un groupe de 16 dans une offre pour un troisième Groupe Un de la saison pour les entraîneurs John et Thady Gosden après avoir décroché le Prix de Diane et les Nassau Stakes.

Coolmore regarde pour tenir une main forte comme Mardi et Au-dessus de la courbe représentent respectivement les écuries Aidan et Joseph O’Brien.

La Parisiennedeuxième derrière Nashwa dans le Prix de Diane, est détourné ici par Carlos et Yann Lerner après avoir raté une place dans l’Arc.

Entre-temps, Mon Astra sera imaginé pour la combinaison William Haggas et Tom Marquand.

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, fera une offre pour un doublé mémorable du Groupe 1 le jour de l’Arc alors qu’elle chevauche les favorites Nashwa et The Platinum Queen.



4.25 ParisLongchamp – La Platinum Queen affronte le champion en titre A Case Of You

Doyle pourrait bien en faire un doublé rapide du Groupe Un alors qu’elle obtient le tour de tête de fantaisie dans le Prix ​​de l’Abbaye de Longchamp Longines (4.25), La reine de platine.

Comme elle l’a fait lorsqu’elle était deuxième du Nunthorpe, la pouliche de deux ans de Richard Fahey affronte les garçons plus âgés et porte donc un faible poids de 8 livres et 4 livres.

L’entraîneur Ado McGuinness admet que la pression est sur son équipe cette année alors qu’ils reviennent à Paris le week-end de l’Arc avec le champion en titre du Prix de l’Abbaye A Case Of You.



Ado McGuinness’ Un cas de toi a été super impressionnant en gagnant l’année dernière, mais a été écarté en 19 cette fois.

Mitbaahy et Flotus sont d’autres à noter pour Roger Varian et Simon & Ed Crisford, respectivement. Berneuil en tête du défi français.

