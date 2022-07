Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le leader du championnat des Jockeys, William Buick, a réservé pour Bell Shot en forme à Windsor | Nouvelles de la course

L’action au sommet se déroule de manière dense et rapide sur Sky Sports Racing avec quatre réunions lundi, y compris le retour des divertissements du soir de Windsor.

7.05 Windsor – Sprint Qualifier présente un amateur de parcours A Sure Welcome

L’excellent Handicap de la série Fitzdares Sprint (7.05) organise un autre concours fascinant, avec celui de Charlie Hills Coup de cloche le choix des sept coureurs.

Le jockey William Buick, en quête de titre, monte à bord pour la première fois sur le joueur de trois ans, qui a récemment remporté le titre à Newbury et recule de six stades.

L’enfant de huit ans de John Spearing Un accueil sûr a vu un vainqueur ultérieur à Able Kane lors d’une qualification ici le 20 juin et pourrait bien améliorer son record de parcours déjà excellent de 14 départs, trois victoires et cinq efforts classés.

Tony Carroll selle le poids le plus élevé Lequintoun autre vainqueur du dernier parcours et de la distance lors d’une qualification le 13 juin.

Rêve amazonien était un septième bien tenu derrière Lequinto à cette occasion, mais s’est nettement amélioré pour gagner à Bath à la fin du mois dernier.

La Étalons britanniques EBF Novice Stakes (5.35) est une course remportée dans le passé par certains types intelligents, notamment Tis Marvelous et Tip Two Win.

Le concours de cette année met en vedette Clive Cox Éminencedeuxième au premier départ ici il y a un peu plus de deux semaines, tandis que Buick chevauche le débutant intéressant de George Boughey Manuhaun fils bien élevé de l’US Navy Flag – avec le père ayant envoyé trois gagnants de deux ans parmi 16 partants jusqu’à présent.

2.40 Newton Abbot – Le vétéran Al Roc bien dans le retour des haies

David Pipe semble avoir trouvé un vétéran Al-Roc une bonne occasion de poursuivre sa belle année alors qu’il revient sur les plus petits obstacles de la William Hill Betting TV Handicap Hurdle (2,40).

Vainqueur de quatre de ses sept derniers départs depuis mai, le joueur de 11 ans a atteint la barre des 125 sur les clôtures, mais prend le poids inférieur des cinq coureurs ici, battant un modeste 112, avec Phillip Armson décollant un autre 5 livres.

Poids supérieur Chapmanshype devra rebondir après un mauvais effort la dernière fois à Hexham mais détient la ré-opposition Tulin sur leur formulaire Newton Abbot à partir du 11 mai.

Le plus intéressant de l’opposition semble être Hypnotikqui revient d’une opération éolienne et pourrait fournir au Dr Richard Newland un premier gagnant puisque le chantier a été entièrement débarrassé de son épidémie d’herpès équin.

Depuis qu’il a repris la licence à Venn Farm, Joe Tizzard compte huit victoires incroyables sur 12 coureurs sur leur piste locale du Devon et en envoie trois ici, y compris la fois utile L’air du vent dans le Juste marié au Par Inn Handicap Chase (2.05).

Le meilleur entraîneur irlandais Gordon Elliott envoie un premier coureur sur la piste depuis 2012, dans le but d’améliorer son taux de frappe global de 36% ici alors qu’il fait équipe avec le meilleur cavalier de sauts Sean Bowen avec Allez Du Berlais dans le Parlez Tidy Marketing Mares’ Open National Hunt Flat Race (4.15).

2.50 Ffos Las – Les coureurs de Royal Ascot ont de bonnes chances de marquer

L’un des trois gagnants juvéniles de l’US Navy Flag à ce jour, comme mentionné ci-dessus, est Clive Cox Kaassib qui fait un pas en avant significatif dans la qualité à la recherche d’un autre succès dans le Faites la course avec Vickers.Bet Nursery (2.50).

Après avoir été refusé de justesse lors de ses débuts à Windsor, Kaasib avait l’air au-dessus de la moyenne lorsqu’il a marqué à Salisbury en avril.

Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu lorsque Kaasib est passé à six stades et a été un favori battu à Goodwood, mais a couru avec beaucoup plus de crédit pour terminer 12e des Listed Windsor Castle Stakes à Royal Ascot le mois dernier.

Plus loin ce jour-là, au 17e, se trouvait Archie Watson Edgar Linonun ancien vainqueur de Redcar avec quatre courses utiles à son actif au total.

La pouliche d’Alice Haynes Nouvelle balle d’espoir arrive en pleine forme après avoir décollé lors de la troisième tentative à Catterick le mois dernier.

