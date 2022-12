Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le jockey champion William Buick tient la main forte à la recherche du triplé de Lingfield mercredi | Nouvelles de la course

Avec le temps froid persistant, l’accent reste mis sur la surface tout temps de Lingfield où le jockey champion William Buick pourrait allumer la carte mercredi, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

2.55 Lingfield – Capital Theory affronte Jean Danjou en point fort

L’ajout de Buick – et une baisse de la classe – a aidé Théorie du capital obtenir sa tête devant à la septième fois de demander à Chelmsford il y a deux semaines, il n’est donc pas surprenant de voir Mark Johnston faire appel aux services du champion une fois de plus dans le Énormes boosts quotidiens uniquement chez Betuk Handicap (2.55).

Snapcracklepopde l’équipe William Muir et Chris Grassick, passe à un mile et quart pour la deuxième fois seulement après un effort prometteur derrière Crownthorpe sur le mile à Wolverhampton le mois dernier.

de Brian Meehan Jean Danjou fait ses débuts avec handicap sur une marque de 75 après avoir couru avec crédit en trois départs jusqu’à présent et porte des joues pour la première fois ici.

Luke Morris, en forme, a atteint lundi 2000 gagnants en carrière et fait équipe pour la première fois avec Paul et Oliver Cole Splendidequi doit améliorer un effort inférieur à la moyenne à Wolverhampton le mois dernier.

2.25 Lingfield – Appleby paire Glory Lily & Star Guest concours chaud novice

La Il est temps de se tourner vers les enjeux novices de TalkSPORT / EBF Fillies (2.25) ressemble à un excellent concours avec l’entraîneur principal Charlie Appleby en double dans un champ de 12.

Stable jockey Buick obtient le premier choix et opte pour Invité vedetteune fille inédite de Dubawi et de la gagnante de Groupe 2 d’André Fabre, Usherette.

Image:

Buick a choisi de monter à bord de Star Guest, l’un des deux débutants de Charlie Appleby





Ramasser le tour de son compagnon d’écurie, camarade débutant Gloire Lysest Jason Watson, tandis que parmi ceux qui ont un formulaire sur leur carte, il s’agit de John et Thady Gosden Cruelle de Vill qui semble établir la norme.

Elle a terminé sur le terrain lors de ses débuts à Newbury, mais a depuis suivi cela avec deux efforts de finaliste, y compris sur les six stades à Lingfield le mois dernier.

Le livre de Buick est complété par celui de James Fanshawe Maso Bastié dans le TalkSPORT Propulsé par les fans / Novice restreint EBF Enjeux (1.20).

12.50 Lingfield – Beauzon en tête 12 pour handicap ouvert

La Betuk Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (12,50) ressemble à un sprint délicat de six stades avec le vainqueur du parcours et de la distance Bobby sur le rythme et Fierté suisse inclus.

Le premier a eu une période chargée cette saison, mais a produit de bonnes performances sur une marque de 60 ici la dernière fois et n’a poussé que 1 livre pour cela.

Trois ans Beauzon a marqué dans un concours similaire sur cette piste en janvier, mais est maintenant redescendu à un creux de carrière de 68 et Watson a réservé à bord.

Les princes poètes a été vainqueur lors de son avant-dernier départ à Kempton et tentera de décrocher une deuxième victoire par tous les temps lors de la cinquième tentative sous David Probert.

Regardez toutes les courses de Lingfield sur Sky Sports Racing le mercredi 14 décembre.