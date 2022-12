Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le jeune Richard Fahey cherche à faire deux sur trois | Nouvelles de la course

L’action du dimanche vient de Newcastle, avec Gosforth Park qui accueille des courses décentes mettant en vedette un améliorateur potentiellement intelligent de Richard Fahey.

1:08 Newcastle – Great State cherche un autre succès

La qualité étoile sur la carte se présente peut-être sous la forme de Grand étatun hongre Havana Grey qui a montré une bonne forme à Wolverhampton, y compris une victoire la dernière fois.

Il court dans le talkSPORT Télécharger l’application Novice Stakes (1:08) et aura Oisin McSweeney en selle, succédant à Oisin Orr mais pourrait bien ne pas tout faire à sa manière, surtout avec près de 10e sur son dos.

Tephi est toujours une jeune fille après huit départs, mais a une cote de 73 pour l’équipe George Boughey, nous pouvons donc évaluer à quel point Great State pourrait se révéler bon.

La pouliche par acclamation Hello Queen est une autre débutante à noter pour l’équipe de Kevin Ryan.

1:38 Newcastle – Barenboim frappera pour O’Meara ?

Danny Tudhope et David O’Meara ont été en bonne forme et pourraient bien frapper avec le vainqueur de Kempton Barenboïmqui semble bien sous un penalty dans le BetUK’s Acca Club 5 £ Handicap de pari gratuit (1:38).

Le joueur de quatre ans a l’air progressiste et a gagné avec beaucoup de choses en main mercredi, et avec seulement quatre rivaux en opposition, cela semble une excellente chance de gagner à nouveau.

Bugle Major est un rival intéressant pour l’équipe Archie Watson avec Taylor Fisher réclamant 5 livres, tandis que Qaasid a également une forme décente pour Julie Camacho.

12:38 Newcastle – Lady Wormsley cherche à sortir du lot

de James Fanshawe Dame Wormsley n’aura probablement pas beaucoup de meilleures chances de briser sa jeune fille dans le Il est temps de se tourner vers talkSPORT Nursery Handicap (12:38) plus tôt sur la carte.

Elle était juste deuxième sur cette piste la dernière fois et, surtout, aucune de ses rivales dans cette pépinière modérée n’a encore remporté de victoire non plus.

Camusdarach est moins exposé avec seulement les trois points de l’équipe Charlie et Mark Johnston – il a été battu au cou à Lingfield la dernière fois et Jason Hart prend le relais dans celui-ci.

