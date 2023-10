Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : le héros français du Derby, Ace Impact, tente de remporter la course la plus riche d’Europe | Nouvelles des courses

Ace Impact a remporté le Prix du Jockey Club en juin dernier de façon fulgurante et cherchera à ajouter un prestigieux Prix de l’Arc de Triomphe à son CV dimanche après-midi, en direct sur Sky Sports Racing.

3:05 ParisLongchamp – Les stars du Groupe 1 s’affrontent dans le renouvellement épique de l’Arc

Cette année Prix ​​de l’Arc de Triomphe (3:05) est à la hauteur avec une multitude de stars du Groupe 1 du monde entier se dirigeant vers Paris pour la course la plus riche d’Europe.

As Impact C’est sûrement le point de départ après avoir remporté le Derby français en début de saison et revenir avec un succès douillet la dernière fois dans le Prix Guillaume d’Ornano pour Jean-Claude Rouget et Cristian Demuro.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey Rob Hornby s'attend à une nouvelle amélioration de la part de Westover lors de l'Arc de dimanche, en direct sur Sky Sports Racing.



Parmi les autres coureurs de l’équipe locale figurent un autre enfant de trois ans Nourrir la flammealors que la candidature du Japon pour l’Arc repose uniquement sur À travers sept mersdeuxième derrière Equinox la dernière fois.

Héros de St Léger Continu a été complété pour Aidan O’Brien, tandis que le doublé de King George Hukoum et Westover va s’affronter à nouveau.

raider allemand Lune fantastique attire également l’attention aux côtés de Sir Michael Stoute Bay Bridge.

4:25 ParisLongchamp – Highfield Princess veut présenter la classe Groupe 1

Plus tard sur la carte, le Groupe 1 Prix de l’Abbaye (4:25) donne Princesse Highfield une chance de décrocher un autre premier prix après avoir couru avec crédit cette saison.

Elle a couru un peu décevante la dernière fois au Curragh, mais a terminé une bonne deuxième au Nunthorpe et a gagné à Glorious Goodwood.

Tucker de mousse a remporté cette course de Groupe 1 au Curragh et devrait encore bien se dérouler, tandis que Coeur De Pierre est la sélection des Français vainqueurs dans cette enceinte, battant Ponntos le mois dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jim Crowley pense que le terrain de ParisLongchamp ne posera aucun problème à Hukum dans sa tentative de remporter l'Arc dimanche, en direct sur Sky Sports Racing.



17:00 ParisLongchamp – Kinross va-t-il livrer pour Dettori ?

Kinross tentera de donner à Frankie Dettori un vainqueur lors de sa dernière course à ParisLongchamp dans le Groupe 1 Prix de la Forêt (5h00).

Cela a été une autre saison lucrative pour le joueur de six ans formé par Ralph Beckett, qui a remporté deux courses de Groupe 1 à Glorious Goodwood et au meeting d’Ebor.

Sauternes constitue cependant une menace majeure, après avoir battu Big Rock dans le Prix du Moulin la dernière fois pour Patrice Cottier.

Gagnant des 1000 guinées de George Boughey Cachet est revenu à Doncaster la dernière fois et s’améliorera sûrement pour cette course.

