Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le héros classique Chaldean affronte le test de Deauville dans le Prix Jean Prat pour Andrew Balding | Nouvelles de la course

Oisin Murphy chevauche le héros des 2000 Guinées Chaldean alors qu’il tente de retrouver le chemin de la victoire dans le Groupe Un Haras d’Etreham Prix Jean Prat, en direct sur Sky Sports Racing.

14h50 Deauville – Le Chaldéen peut-il rebondir à Jean Prat ?

Deauville est bien the place to be le dimanche, avec un renouvellement millésimé de la Groupe 1 Haras d’Etreham Prix Jean Prat (2h50) sur un peu moins de sept stades en tête d’affiche de la carte.

Andrew Balding chaldéen fait un attrait évident après avoir remporté les 2000 Guinées, bien qu’il ait ensuite été battu par Paddington d’Aidan O’Brien à Royal Ascot, ce qui mérite d’être noté.

Chaldean se démarque de ses rivaux pour remporter les Qipco 2000 Guinées à Newmarket





Une autre chose à considérer est le changement de jockey, Oisin Murphy prenant le relais de Frankie Dettori, qui est actuellement absent en raison d’une suspension perçue lors de la réunion royale.

Autre part, Méditer recule en distance pour Aidan O’Brien après avoir également été battu à Royal Ascot, tandis que le finaliste des 2000 Guinées Salut royale va pour l’équipe de Kevin Ryan.

16h00 Deauville – Burke espionne Opportunité de groupe pour Spycatcher

Plus tard sur la carte, le Groupe Trois Prix de Ris-Orangis (4h00) sur un peu moins de six stades pourrait donner à un autre coureur britannique une chance de victoire de groupe en Spycatcher.

Le favori de Karl Burke était un bon deuxième à Newcastle la dernière fois à ce niveau, et cela semble une manche légèrement plus facile.

Sheila Lavery court Torivegaqui a un peu à trouver, il est donc probablement préférable de regarder les locaux pour une éventuelle opposition, y compris Mauricio Delcher-Sanchez Coeur De Pierrequi a terminé huitième des Queen Elizabeth II Jubilee Stakes à Royal Ascot.

4.48 Deauville – Concours duo de coureurs britanniques Manche de Listed

Les pouliches plus âgées s’imposent plus tard sur la carte de Deauville dans la Listed Prix Goldikova (4:48) avec deux coureurs du Royaume-Uni cherchant à remporter un autre gros pot.

Burke est à nouveau représenté avec Changement rapidequi semble avoir besoin d’un record de carrière sur papier malgré le succès de Haydock la dernière fois, mais Kevin Phillippart De Foy Bateau-phare n’a pas été battu trop loin au niveau du groupe deux à Royal Ascot et devra être respecté.

Cela dit, la pouliche Kingman légèrement courue Tairann et le formulaire Andromède – de Sea The Stars – fournira un défi de taille à l’équipe locale.

Regardez toute l’action du Groupe Un de Deauville sur Sky Sports Racing le dimanche 9 juillet.