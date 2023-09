Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : le guide des coureurs de Park Hill de Gina Bryce et de gros conseils sur la course à Doncaster ! | Nouvelles des courses

Gina Bryce de Sky Sports Racing a des informations sur le premier jour à Doncaster et une grande sélection de courses !

CHING SHIH – Jockey : Jim Crowley | DM Simcock

La belle Ching Shih issue de la gagnante du Groupe 1 Madame Chiang a prouvé son goût pour un niveau supérieur à ce voyage dans le Geoffrey Freer la dernière fois en courant pour terminer à moins de deux longueurs du leader du candidat de St Leger, Arrest, lui donnant 3 livres.

Même si elle a pu être flattée par sa position finale après s’être assise hors de la chaleur de la course pour courir tard, il ne fait aucun doute que le long voyage et la pluie prévue joueront en sa faveur et une lecture littérale de cette forme la place à le haut de la pile.

BIJOU DIVIN – BA Curtis | R Varian

Demi-sœur du vainqueur de Moyglare de la semaine dernière, Fallen Angel, et de l’intelligente juvénile gagnante de May Hill, Agnes Stewart, Divine Jewel a hérité de beaucoup d’endurance de son père Frankel et est un solide fidèle à ce voyage.

Elle a fait un grand pas en avant depuis les rangs du handicap l’année dernière pour se classer dans les courses Black Type à quatre reprises, mais un plateau dans sa forme signifie qu’elle aura besoin que les choses baissent pour compléter sa seule victoire en carrière.

LYRA DORÉE – Tom Marquand | WJ Haggas

Une fillette de quatre ans relativement peu exposée qui a connu une campagne légère cette année, elle a annoncé son besoin d’un niveau supérieur en voyage en établissant un record en carrière sur le kilomètre et demi prolongé en terrain lourd à Deauville la dernière fois en affichant le record le plus rapide. terminant à trois stades du vainqueur, Melo Melo, qui a failli remporter le Prix Vermeille le week-end dernier.

Son pedigree est parsemé de vainqueurs des German Oaks et Derby en plus du vainqueur du Groupe 1 Sea The Moon et son profil suggère qu’elle se dirige vers une performance de pointe qui serait plus que suffisante pour remporter ce titre.

ÉTINCELLE NUIT – Oisin Murphy | AM Calvitie

Handicapeur progressif avec un triplé de victoires au cours de ce voyage pour Michael O’Callaghan après une première victoire en haies à Punchestown en mai, Night Sparkle est un stayer sympathique qui est clairement en hausse. Il fait ses débuts pour Andrew Bladed jeudi et fait face à une tâche difficile lors de sa première promotion au sein de la société Pattern, la perspective d’une compétition pour le poste de leader présentant un autre défi.

UN SOIR – W Buick | J & T Gosden

Une pouliche peu courue qui a enchaîné deux performances sympathiques sur 12f sur terrain Bon à ferme au niveau Listed les deux dernières fois et s’aligne pour un entraîneur qui a dominé cette course ces dernières années.

Une avancée vers ce voyage à York en mai n’a pas offert de preuve concluante que cela jouerait en sa faveur, mais elle est plus forte et plus expérimentée maintenant, même si la perspective de pluie prévue et un test difficile lors du voyage pourraient la mettre au défi.

SUMO SAM – Rossa Ryan | P & O Cole

Sumo Sam a apprécié le travail de ce voyage sur terrain lourd pour établir un record en carrière dans le Lillie Langtry la dernière fois et bien qu’il soit facile de voir d’un mauvais oeil le résultat étant donné qu’elle a réussi à se frayer un chemin en tête sur un terrain inhabituellement attritionnel, il est possible que cet enfant de trois ans ait encore plus à venir.

Elle sera probablement confrontée à des conditions différentes jeudi et à une compétition pour la tête, mais ce qui tempère l’enthousiasme pour sa performance aussi dominante jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à des circonstances tout aussi exceptionnelles, peut-être plus tard dans l’automne.

BOOGIE WOOGIE – RL Moore | AP O’Brien

Une course serrée derrière le vainqueur d’Oaks Savethelastdance en avril a permis à Boogie Woogie d’être placé en bonne compagnie, notamment lorsqu’il a été surclassé dans le Prix Saint-Alary Groupe 1.

Ses ambitions ont été revues à la baisse depuis et une intensification du voyage est à l’ordre du jour jeudi. Il est dangereux de rejeter tout ce qui représente ces liens, même si elle doit ignorer un mauvais retour après une pause la dernière fois à Cork.

FISSURE DE LUMIÈRE – Cieren Fallon | WJ Haggas

L’un des deux sur le terrain pour William Haggas aux côtés de Golden Lyra, Crack Of Light s’est bien comporté à plus de 10 stades derrière le double vainqueur du G1 suivant, Warm Heart à Newbury en mai et a continué à s’appuyer sur cette forme sur plus d’un mile et demi depuis.

Elle n’a pas pu mettre de côté ses deux derniers départs à ce niveau, mais il y a eu des excuses valables. Un galop plus régulier que celui qu’elle a rencontré la dernière fois conviendra, mais on soupçonne que l’extension d’un mile et six stades pourrait bien pousser cette fille de Kingman à ses limites.

LMAY – K Shoemark | J & T Gosden

La deuxième coureuse de John et Thady Gosden sur le terrain s’est avérée difficile à retenir lors des récents départs et elle devra mieux s’installer si elle veut franchir cette étape du voyage. Sa forme semblant atteindre un plateau face à trop d’exubérance, elle est également susceptible d’être confrontée à des conditions plus douces jeudi pour la première fois et des améliorations seront nécessaires pour figurer ici.

SHAMWARI – S Levey IJP O’Brien

Joseph O’Brien a remporté cette course avec Pista en 2020, un enfant de trois ans élevé aux États-Unis, tout aussi légèrement couru, que le concurrent de cette année, Shamwari. Avec seulement cinq départs à son actif jusqu’à présent, il y a des raisons de croire que cette première gagnante de Dundalk peut s’améliorer, même si elle devra mieux s’appliquer dans les joues pour la première fois.

Il y avait beaucoup à apprécier dans son effort final derrière Crack of Light dans la compagnie Groupe 3 à Deauville la dernière fois malgré sa position finale mais beaucoup moins à apprécier dans la façon dont elle a commencé la course. Un voyage plus avancé semble lui convenir à coup sûr et si les joues peuvent l’aiguiser, elle pourrait dépasser ses chances à un certain prix.

LE VERDICT DE GINA BRYCE

Un peloton de pouliches très proches et dotées d’un potentiel d’amélioration au cours de ce voyage en font une course difficile à évaluer, mais LYRE DORÉE semble avoir beaucoup de cases à cocher et peut donner à son entraîneur William Haggas une première victoire dans cette course pour lancer ce qui pourrait être une semaine historique pour l’équipe.

Beaucoup de pluie sur Town Moor favoriserait également Ching Shih et il ne serait pas surprenant de la voir s’appuyer davantage sur son record en carrière la dernière fois.