Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le coureur du Grand National Top Ville Ben revient dans la fonction compétitive de Lingfield | Nouvelles de la course

Il y a une double dose d’action de saut sur Sky Sports Racing mardi alors que Lingfield et Hereford accueillent des cartes de compétition, avec le retour d’un coureur du Grand National.

3.30 Lingfield – Top Ville Ben assume le poids le plus élevé dans un handicap sur grand terrain

Un champ de haute qualité a été assemblé pour la fonctionnalité Coupe Sharon Knapp Memorial Handicap Hurdle (3.30) où poids maximum Top Ville-Ben les amène à poster.

Le vétéran de 10 ans de Phil Kirby a été vu pour la dernière fois en train de ne pas participer au concours de marathon d’Aintree en avril, mais il se vante d’avoir gagné sur le parcours et la distance depuis janvier de cette année.

L’entraîneur champion Paul Nicholls a sa corde sous une forme rugissante, frappant à 40% au cours des 14 derniers jours, et court Dollars de la Barbade sous Bryony Frost.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le joueur de sept ans la saison dernière, mais il a depuis subi une opération éolienne et un retour à sa forme 2020/21 le rendrait dangereux dans ce domaine.

Philip Hobbs’ Magie stellaire est un type sympathique qui accueillera des conditions plus douces et n’est pas exposé à ce voyage plus long d’un peu moins de trois milles.

2.00 Lingfield – Le héros du triplé Hiway One O Three commence par-dessus les clôtures

L’écurie de Chris Gordon est en pleine forme, tout comme Autoroute un ou trois, qui vise une quatrième victoire consécutive au retour d’une chirurgie éolienne.

Il affronte 10 rivaux alors qu’il commence sa vie sur des clôtures dans le Chasse aux handicaps de Terry Cornish (2.00) d’une note de 104.

L’art de l’illusion a une expérience antérieure sur les plus grands obstacles et une victoire après avoir été victorieuse à Plumpton le mois dernier.

En parlant d’expérience, Geordie gauloise a beaucoup à son actif, avec quatre victoires en chasse sur 11 départs pour Sam Drinkwater, dont trois fois à Lingfield.

3.15 Hereford – Un trio de récents vainqueurs s’affronte dans un handicap serré

Un trio de vainqueurs récents s’affronte dans le huit coureurs Chasse aux handicaps Black Mountain Botanicals (3.15) avec Tom Lacey Joueur à enjeux élevés portant le poids supérieur.

Le joueur de six ans effectue un retour rapide sur la piste après avoir marqué sur le même parcours et sur la même distance il y a à peine huit jours.

Tous les deux Sheldon (Seamus Mullins) et Chemin de crête (Dan Skelton) remporté la dernière fois et ajouter à un concours fascinant.

Dans le Jacksons Property Mares’ Handicap Chase (3.45), Mlle Jeanne Moon tentera de donner suite à la victoire du mois dernier à Worcester pour Neil Mulholland.

