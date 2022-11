Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le concurrent de Charlie Appleby cherche à briser la jeune fille à Southwell | Nouvelles de la course

Charlie Appleby cherchera à maintenir son excellent taux de frappe à Southwell lors d’une journée de double action par tous les temps, en direct sur Sky Sports Racing.

3.55 Southwell – Light Of Peace cherche à sortir du lot

Charlie Appleby attendra sûrement Lumière de paix – noté 87 – pour briser sa jeune fille à la cinquième tentative et améliorer son taux de frappe de 40 par coup à Southwell dans le Talksport Powered By Fans Maiden Fillies’ Stakes (3:55).

Le joueur de trois ans a terminé deuxième lors des trois dernières courses, mais cela semble la tâche la plus faible à ce jour avec James Doyle en selle.

Flash Bulb pourrait prouver une certaine opposition après être passé de Joseph O’Brien à Katie Scott, mais est évalué à 15 livres de moins que le favori de Godolphin.

4.45 Newcastle – Cinq précédents gagnants du concours pépinière chaude

Le tarif du soir vient de Gosforth Park, avec un assez compétitif Talksport Télécharger l’application Nursery Handicap (4:45) l’un des événements vedettes.

James McHenry est l’un des coureurs sans victoire en trois départs, mais n’a été battu que d’une tête la dernière fois à Southwell et fait ses débuts en pépinière à partir d’une note réalisable de 80 pour l’équipe d’Ed Bethell.

De nombreux grands chantiers sont également présents, notamment Hugo Palmer (Solutre), Charlie & Mark Johnston (Centre Court) et Kevin Ryan (Revision), ce dernier ayant été bien battu dans une chaude chaleur de York la dernière fois pour l’équipe de Highclere.

4.10 Newcastle – Le trio de vainqueurs du dernier temps mort s’affronte

L’ouverture semble également difficile à résoudre, bien qu’ils devront tous en faire pour vaincre David O’Meara. Barenboïm dans le Énormes boosts quotidiens uniquement chez BetUK Handicap (4:10).

Il a été très impressionnant ici la semaine dernière et maîtrise bien les poids, il sera donc sans aucun doute populaire auprès de Jason Watson en selle.

La principale opposition vient de deux vainqueurs la dernière fois dans Freak Out (Gemma Tutty) et The Menstone Gem (Craig Lidster), tandis que Tilsitt de Mike Smith était un bon deuxième à Ayr le mois dernier.

Regardez toutes les courses de Southwell et Newcastle en direct sur Sky Sports Racing le mardi 1er novembre.