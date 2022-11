Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: le chasseur de titre All-Weather Kevin Stott se rend à Lingfield pour sept sorties mercredi | Nouvelles de la course

La saison occupée de tous les temps se poursuit à Lingfield mercredi avec une énorme carte de neuf courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing à partir de 11h25.

2.25 Lingfield – Greatgadian & Millebosc contest classy handicap

Le long métrage de l’après-midi chargé d’action de Lingfield semble très compétitif avec celui de Roger Varian grandgadien rubrique 10 opérateurs chics dans le Handicap de pari gratuit ACCA Club 5 de BetUK (2,25).

Le joueur de quatre ans, propriété de King Power, a un solide bilan dans des compétitions similaires, terminant troisième à la Shergar Cup et deuxième à Ascot en septembre.

Il a bénéficié d’une pause depuis cette dernière course et accélère maintenant son voyage à un mile et deux stades en arrière sur le All-Weather.

Le pilote All-Weather Kevin Stott a sept sorties réservées, dont celle de Keith Dalgleish Chichesterun gagnant sur un prix décent à Chelmsford plus tôt ce mois-ci.

Toujours dans les couleurs King Power, Puissance d’Aerion pourrait bien être populaire pour le duo vainqueur du Derby Sir Michael Stoute et Richard Kingscote après son retour de plus d’un an hors piste avec un effort décent pour la quatrième place à Southwell le mois dernier.

Image:

Greatgadian (à gauche) poursuit Nankeen à Windsor





1.55 Lingfield – En forme G’daay & Meishar en tête du peloton de 10

Stott semble détenir une chance de premier plan dans le Spreadex Sports 100 Parrainer un ami Handicap (1.55) alors qu’il monte à bord du chercheur de triplé de Joseph Parr Bonjour.

Le joueur de quatre ans monte en classe après avoir gagné deux fois à Chelmsford ces dernières semaines et a également une victoire sur le parcours et la distance à son actif.

Chez Jane Chapple-Hyam Meishar a bien couru dans la défaite sur ce parcours et sur cette distance lors de ses deux derniers départs, y compris lorsqu’il était troisième à un prix élevé dans une course plus difficile que celle-ci en octobre.

Kingscote fait équipe avec William Muir et Chris Grassick sur le toujours constant Mitrosonfeufaisant son 13e départ de l’année.

Image:

Mitrosonfire (à gauche) gagne à Kempton sous Martin Dwyer





1.25 Lingfield – Le coureur royal Blue Missile affronte le débutant Reflective Star

La Il est temps de se tourner vers les enjeux novices de talkSPORT EBF Fillies (1.25) a attiré 12 types bien élevés pour l’événement d’un mile.

La course comprend de nombreuses écuries et propriétaires de renom, dont William Haggas Missile bleu courir sous les couleurs royales de Sa Majesté le Roi.

Elle est l’une des deux seules à avoir une expérience antérieure sur les hippodromes après avoir terminé cinquième sur six à Newmarket lorsqu’elle a été renvoyée favorite lors de ses débuts.

Charlie Appleby offre un premier départ à la pouliche de Dubawi Étoile réfléchissantequi sort d’un décrochage délicat 11 sous Adam Farragher.

Compagnon Dubawi nouveau venu Tarjamah caractéristiques pour les entraîneurs gagnants de l’année dernière John et Thady Gosden avec Jim Crowley prenant le tour.

Cartes de course du mercredi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Lingfield en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 30 novembre