Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Laura Morgan et Brian Hughes se préparent pour le grand jour à Southwell | Nouvelles de la course

Brian Hughes et Laura Morgan se rendront tous les deux à Southwell mercredi après-midi avec l’optimisme d’atterrir au moins un gagnant, en direct sur Sky Sports Racing.

2.05 Southwell – L’équipe de Morgan tente de participer à nouveau

Ce Vickers.Bet Handicap Chase (2:05) prendra un peu de résolution, mais le point de départ doit être celui de Morgan Nous l’avons ici pour le demandeur de 7 livres Lewis Dobb.

Il est le seul coureur de cette course à avoir gagné la dernière fois, ayant décroché les cotes sur le parcours et la distance il y a deux mois, et est probablement le favori.

Treshnish était derrière le rival adverse la dernière fois et évalue le danger le plus probable, en particulier avec Brian Hughes en selle pour Sue Smith.

2.40 Southwell – Un autre gagnant de Hughes ?

Si Brian Hughes n’a pas déjà tiré son épingle du jeu, il pourrait bien le faire dans le Suivez-nous @vickers.bet Mares’ Handicap Hurdle (2:40) avec Sorcière Médée.

Elle fait des débuts en écurie pour Morgan ainsi qu’un début en handicap avec une marque de 94, qui pourrait bien être exploitée ici.

At A Pinch en est un autre qui pourrait bien s’améliorer après seulement trois départs difficiles pour l’équipe Harry Eustace, tandis que Midnight Callisto, poids lourd, est un autre danger pour l’équipe Anthony Honeyball.

4.10 Southwell – Rarebit peut continuer sa séquence chaude

Cameron Iles a remporté une première victoire en selle sur Roger Rarebit il y a huit jours à Ffos Las et cherchera à doubler dans le Vickers.Bet Bookmaker familial indépendant Handicap Hurdle (4:10).

Le six ans de Tom Lacey n’aurait pas pu être plus impressionnant la dernière fois et aura la visière conservée. Il a également l’avantage pratique de la réclamation de 10 livres d’Iles.

Dom Bosco de Tom George reste une jeune fille mais était un bon quatrième à ses débuts avec handicap et mérite un autre regard après avoir perdu 2 livres.

Regardez Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mercredi 8 février.