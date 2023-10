Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : l’apprenti champion élu Billy Loughnane se prépare pour un carnet de courses chargé à Brighton | Nouvelles des courses

Il y a une carte chargée de huit courses à espérer à Brighton jeudi, ainsi que des actions de Listed à Deauville, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

16h30 Brighton – Shoot To Kill affronte Optiva Star

Avant d’être officiellement couronné champion apprenti jockey lors du QIPCO British Champions Day d’Ascot ce samedi, tous en direct Courses de sports aériensla superstar adolescente Billy Loughnane se dirige vers la côte sud avec un solide carnet de manèges.

Poids maximum Tirer pour tuer devrait avoir de bonnes chances dans le Téléchargez l’application At The Races Handicap (4.30) pour Robyn Brisland.

Le joueur de six ans a marqué sur le parcours et la distance en août et a enchaîné avec un autre succès à Lingfield le mois dernier.

Celui de Richard Hannon Étoile Optiva sera très difficile à battre après avoir remporté ses trois derniers matchs, tous à Brighton, et le talentueux prétendant Joe Leavy continue de tenir le coup.

Hommage reste vierge après six départs, mais aurait des prétentions s’il revenait à la forme qui l’a vu terminer quatrième à Windsor lors de son avant-dernier départ et Tom Marquand est une réservation accrocheuse.

George Baker Marais Benham est un double vainqueur sur piste, y compris sur ce parcours et sur cette distance en juin, et ne doit pas être sous-estimé après avoir chuté à une marque réalisable.

2.45 Brighton – Balding’s Castle In The Sand établit la norme

Sept types prometteurs se rassemblent dans le Breeders’ Cup sur Sky Sports Racing EBF Restricted Novice Stakes (2,45), mettant en vedette Andrew Balding Château dans le sable sous Rob Hornby.

Le poulain de New Approach était en tête du peloton lors d’un premier départ chaud à York il y a deux départs, mais a couru beaucoup mieux à Thirsk la dernière fois.

Loughnane pourrait être à bord du principal danger de la pouliche Zarak de George Boughey Zayinaqui s’est inclinée de justesse face à Magico à Pontefract pour son deuxième départ en carrière.

Selles Hannon Enfant du show-bizqui s’est montré suffisamment prometteur pour être pris en considération ici, tandis que Hollie Doyle monte Grégorine pour Jane Chapple-Hyam.

1.25 Deauville – Les raiders britanniques et irlandais s’affrontent dans une épreuve de Listed

Une Cotée à l’allure compétitive Enjeux du Critérium de Vitesse (1,25) à Deauville comprend de nombreux intérêts britanniques et irlandais parmi un peloton de 11.

Joseph O’Brien est un habitué des concours à enjeux sur la chaîne et il s’appuie sur Bonbonsimpressionnante gagnante d’un maiden de Cork à son troisième départ.

Alice Haynes Hala Emaraaty a été très éprouvé depuis qu’il a remporté ses deux premiers départs, notamment en battant Big Evs ar Redcar, et devrait apprécier la baisse de classe avec Mickael Barzalona dans l’assiette.

Celui de William Muir et Chris Grassick Fonds de couvertureAdrian McGuinness’ Reine de pointe et celui d’Amy Murphy Baileys à pois terminez le groupe de raid.

Regardez toutes les courses de Brighton et de Deauville en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 19 octobre.