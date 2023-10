Aujourd’hui sur Sky Sports Racing : l’ancienne star du Groupe 3, Military March, revient d’une énorme absence à Newcastle | Nouvelles des courses

Après 999 jours d’absence de piste, l’ancien vainqueur du Groupe 3 et quatrième marche militaire de 2000 Guinées revient à l’action pour Saeed bin Suroor à Newcastle mardi, en direct sur Sky Sports Racing.

4.55 Newcastle – La marche militaire tente de surmonter une longue absence

Une carte relativement calme du mardi soir à Gosforth Park est enflammée par la présence du vainqueur du Groupe 3 Marche militaire, qui revient d’un gigantesque 999 jours hors piste dans le BetUK. C’est là que le Royaume-Uni parie sur le handicap (4,55).

Ayant couru pour la dernière fois à Meydan en janvier 2021, le désormais âgé de six ans de Saeed bin Suroor est hongre depuis cette course du Groupe 2.

Défier une mise à pied d’une telle durée ne sera pas une tâche facile, avec seulement 11 chevaux capables de surmonter une période de plus de 1 000 jours hors piste au cours des 20 dernières années.

L’ancien espoir du Derby affronte 11 rivaux, dont les récents vainqueurs Théorie du capital et Wynter Wildes vers le bas des poids.

Cette dernière conserve son partenariat avec le jeune apprenti Mikkel Mortensen, sous lequel elle est trois sur trois après la récente victoire sur le parcours et la distance.

Harry Charlton prendra bientôt les rênes du père Roger sur la licence Beckhampton et la course en couple Valsad ici, de retour sur tous les temps après une finale éclatante sur sept à Newbury. Le terrain lourd était peut-être à blâmer ce jour-là et le joueur de quatre ans a pu rebondir en revenant au synthétique, sur lequel il a remporté son seul départ.

Valsad marque dans la Racing League pour le Pays de Galles et l’Ouest





4.20 Newcastle – Le coureur de Crisford Oh So Grand affronte 11 rivaux

L’ouverture BetUK. Domicile du handicap Acca-Fenwa (4.20) semble une affaire de compétition mais pourrait fournir à Simon et Ed Crisford Oh si grandiose avec une troisième victoire en carrière.

Elle sera la monture de Jack Mitchell et pourrait bénéficier d’un retour au tous temps après sa victoire dominante en six longueurs à Wolverhampton en juillet.

Plusieurs de ses rivales arrivent hors de forme et en quête de réponses, notamment le duo potentiellement handicapé Chute des plumes blanches et Cancan sous la pluie.

Tous deux optent pour l’entraîneur Charlie Johnston et, même si le premier arbore une visière pour la première fois, ce pourrait être le camarade d’écurie de trois ans qui suscite le plus d’intérêt sous Oisin Murphy. En tant que demi-frère d’un vainqueur de 1 400 mètres avec de l’endurance du côté maternel, il ne semble pas exposé sur cette distance.

3.35 Hereford – Le Classic Concorde opte pour le quadruple chronomètre

Au cours des sauts d’Hereford, l’histoire principale pourrait bien être Concorde classique et sa tentative de réaliser un quadruple dans le Meilleurs prix garantis quotidiennement chez Vickers.Bet Handicap Hurdle (3.35).

Le joueur de 10 ans est clairement en plein essor mais doit défier le poids maximum et une augmentation de 3 livres pour son dernier succès à Bangor-on-Dee.

Parmi ceux qui espèrent gâcher la fête, il y aura l’écurie en forme Nigel Twiston-Davies avec Très bien pour moi. Avec Twiston-Davies fonctionnant actuellement à un taux de frappe de 41 pour cent, n’importe quel coureur de son chantier du Gloucestershire mérite un deuxième coup d’œil et, bien que le hongre de six ans doive rebondir après une mauvaise course le 1er septembre, il en vaut la peine. beaucoup de respect.

Regardez toutes les courses de Newcastle et Hereford en direct sur Sky Sports Racing le mardi 17 octobre.