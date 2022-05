Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’action revient à Chester alors que Boardman tente de rattraper la défaite du festival de mai | Nouvelles de la course

C’est un retour au Roodee cet après-midi alors que Chester fait la une d’un autre grand week-end d’action, en direct sur Sky Sports Racing.

De part et d’autre des victoires à Thirsk et Haydock, Boardman (Tim Easterby) a été cinquième malchanceux lors de la réunion de mai et revient sur la piste avec une chance de favori dans le long métrage ICM Stellar Sports Handicap (3:45).

Hugo Palmer cherchera sans aucun doute plus de succès sur sa piste désormais locale avec Fools Rush In, tandis que le chic Oh This Is Us pourrait être dangereux en compagnie de handicap pour l’équipe de Richard Hannon.

Rester des indices de handicap à Chester ?

Lors de la course précédente, les stayers s’exposent dans la tote.co.uk Fier de soutenir le handicap de l’hippodrome de Chester (3:10)avec plusieurs de ces coureurs ayant sans aucun doute l’Ebor ou la Chester Cup de l’année prochaine sur leur radar.

Le Dr Marwan Koukash est un habitué de ces régions et envoie Cœur De Âme et Mancini dans cette course, mais le favori est susceptible d’être Mélangeur d’esprit pour l’équipe d’Andrew Balding, qui a bien gagné lors de ses deux derniers départs.

Toujours à Chester, Origine cherchera à s’appuyer sur un effort gagnant intelligent à Ripon dans le 2:35faisant ses débuts avec handicap pour le combo Ben Haslam et Andrew Mullen.

Star Of India et Ryan Moore s’empressent de remporter les Dee Stakes à Chester





Le combo Williams fait équipe au Ffos Las

L’action de saut du soir vient de Ffos Las, avec le combo père-fille Evan et Isabel Williams se liant avec Balkardiequi part en quête d’un triplé samedi (7:00).

Ils n’affrontent que trois rivaux, mais l’un est Danseur de samba qui pourrait être une menace sérieuse de la cour Fergal O’Brien en forme.

Plus tard sur la carte, Jean Betjeman – un vainqueur du parcours et de la distance – affronte Nicky Henderson Chasamaxavec Nico De Boinville voyageant pour faire le tour à 8h00.

Wesley Ward (à droite) a remporté 12 courses à Royal Ascot





L’équipe de Ward se prépare pour Royal Ascot

Le choix de l’action aux États-Unis samedi vient de Belmont Park, le lieu de la prochaine course finale de la triple couronne, les Belmont Stakes, avec le Groupe 3 Soaring Softly Stakes (22:12) mettant en vedette plusieurs entraîneurs de renom.

L’entraîneur américain poids lourd Chad Brown envoie Hautain à la course, tandis que Wesley Ward – qui sera très bien représenté au Royal Ascot le mois prochain – court Soirée Chardy.

Regardez toutes les courses de Chester, Ffos Las et Belmont en direct uniquement sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) le samedi 28 mai.