Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’action plate de Lingfield et Southwell saute l’attention mardi | Nouvelles de la course

Une bonne action à plat à Lingfield et un saut de Southwell sont présentés un mardi chargé sur Sky Sports Racing, le tout en direct à partir de 14h15.

4.35 Lingfield – Les récents gagnants Hydratation et Ice Cool Harry s’affrontent

Le At The Races App Conseils d’experts Handicap (4.35) ressemble à un concours vraiment intéressant sur papier avec un groupe de cinq enfants de trois ans qui pourraient passer à des choses plus grandes et meilleures.

Selles Clive Cox Glace Cool Harry qui fera ses débuts en handicap après avoir gagné à Lingfield lors de son troisième départ en carrière. Le handicapeur a donné au fils de Harry Angel une note de 79, donc ce n’est peut-être pas une tâche simple.

Hydratation a défié un manque d’expérience en battant un peloton de handicapeurs endurcis à Ffos Las la dernière fois et devrait bien repartir sous Kieran Shoemark.

Clipsham La Havane a gagné deux fois sur le tout-terrain l’an dernier mais n’a pas la tête en avant sur le gazon. Il a couru une course encourageante pour terminer deuxième à Bath la dernière fois et s’il peut se démarquer de cette performance, il aurait toutes ses chances.

La pouliche de William Haggas Tablier avait l’air intelligent lors de la victoire à Ripon en mai, mais a fait un pas en arrière lorsqu’il a été battu en tant que favori 6/4 à Newmarket le mois dernier.

Vainqueur du parcours et de la distance Fille magique a beaucoup d’expérience à son nom et il est difficile d’exclure les meilleures connexions Alice Haynes et Amo Racing.

3.25 Lingfield – Le capitaine Kane et Devizes figurent dans le test de séjour

Le Buckmore Park Karting Handicap (3.25) promet d’être un autre concours compétitif alors que six têtes à poster.

Poids supérieur Capitaine Kane aura l’aide de l’apprenti de haut niveau Billy Loughnane qui enlèvera un précieux 3 livres. L’enfant de quatre ans formé par George Scott est trois fois vainqueur de l’épreuve toutes saisons.

Devizes cherchera une deuxième victoire sur le spin après avoir marqué à Kempton la dernière fois. L’ancien coureur d’André Fabre a remporté sept de ses 28 départs pour Pat Phelan, mais devra ignorer une augmentation de 7 livres dans les poids.

Partenaires de la récente gagnante du Groupe 1, Rossa Ryan Un peu dur pour Alan King qui espère retrouver le chemin de la victoire après une paire d’efforts pour la troisième place.

6.35 Southwell – Wick Green cherche un triplé pour Pauling

Le Connie White Memorial Handicap Chase (6.35) à Southwell ressemble à un concours intrigant sur papier malgré un petit champ de cinq.

Mèche verte représente Ben Pauling et sera monté par le jockey conditionnel brûlant Beau Morgan. Le joueur de 10 ans a trouvé un nouveau souffle sous la garde de Pauling et vient ici à la recherche du triplé après des victoires à Worcester et Southwell.

Allez Chez a été vu pour la dernière fois en train de chasser le intelligent Kinondu Kewtu à Aintree et cela ressemble à un concours beaucoup plus faible sur le papier.

Les chevaux de Peter Bowen ont tendance à bien se débrouiller à cette période de l’année et à peser très haut Pays des sourires espère rembourser ses supporters après sa dernière chute lors de la Perth Gold Cup. Sean Bowen, le favori des jockeys champions, prend le relais.

Cartes de course du mardi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Lingfield et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mardi 18 juillet.