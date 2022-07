Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: l’action nationale revient aux côtés du saut de première année à Saratoga | Nouvelles de la course

L’action nationale revient à Sky Sports Racing mercredi avec des réunions par tous les temps de Lingfield et Southwell accompagnant le saut de première année aux États-Unis.

2:45 Lingfield – Morrison et Balding contestent un handicap chaud

Un enfant de trois ans affronte des adversaires plus âgés dans un renouvellement compétitif du Suivez @attheraces sur Twitter Handicap (2:45) à Lingfield mercredi.

L’enfant de trois ans le plus intrigant est sans doute Tango ce soirqui n’en est qu’à une cinquième course et était à son meilleur lors de la dernière sortie, remportant un premier succès en carrière pour l’équipe Hughie Morrison à Wolverhampton.

Les rivaux potentiels comprennent Clouerpour La Reine, Mélodie Cher et Kaatibbalors que Grand Narstie dirige les poids et descend dans la société de classe 4.

4:05 Southwell – Dark Shot se faufile comme poids inférieur

Neuf ans Tir sombre fait son 95e début de carrière cet après-midi mais portera l’un de ses poids les plus bas, se faufilant de 8e 9 livres dans la fonction Southwell (4:05).

Classé jusqu’à 90 dans sa pompe, Dark Shot est maintenant classé 71, n’ayant pas gagné cette saison mais a remporté trois victoires en 2021, dont une marque de 72 pour l’équipe Scott Dixon.

Dans une classe 3 compétitive, beaucoup cherchent à avoir une chance décente, y compris les goûts de Russco, L’autre côté et Folie crépusculairequi a terminé troisième sur ses trois derniers runs.

6:05 Saratoga – De Boinville vise le succès international

Nico De Boinville fait un rare voyage à Saratoga pour rouler dans le Enjeux de Steeplechase AP Smithwick Memorial de première annéemême si c’est un cheval dont il sait bien qu’il est partenaire aux États-Unis.

Pistolet fouettéanciennement entraîné par Nicky Henderson, est la monture de De Boinville, qui fait ses débuts pour l’entraîneur Leslie Young après avoir terminé deuxième du Grade One Calvin Houghland Iroquois Hurdle lors de sa dernière sortie pour le gestionnaire de Seven Barrows.

Image:

Constitution Hill monté par Nico de Boinville remporte le Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle





Plusieurs autres noms reconnus s’exécutent dans la fonction de sauts, y compris Juge en chefgagnant au Grand National festival pour Gordon Elliott, et gagnant Adonis Rédicéen.

