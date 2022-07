Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: la réunion King George d’Ascot débute avec une carte compétitive de sept courses vendredi | Nouvelles de la course

La réunion King George d’Ascot débute vendredi avec une carte compétitive de sept courses, toutes en direct sur Sky Sports Racing, tandis qu’il y a aussi des sauts d’Uttoxeter et des divertissements en soirée de Chepstow.

3.40 Ascot – Whipmaster en forme et affrontement Commonsensical

Le meilleur jockey Ryan Moore se rend à Ascot et s’associe à son père Gary pour la quatrième fois seulement cette année. Le Whipmaster dans la fonctionnalité John Guest Racing Handicap (15h40).

Le joueur de quatre ans a prospéré cette saison, marquant quatre fois de suite, y compris au niveau de la classe deux à Windsor le mois dernier.

Le handicapeur ne prend plus de risques maintenant, mettant The Whipmaster en hausse de 6 livres pour cette dernière victoire, mais la réservation de l’ancien champion – qui a monté le cheval vers la victoire à Sandown en mai – est un atout majeur.

Il affronte cinq rivaux dont Hugo Palmer Bon sensqui est une autre étoile montante à avoir montré des progrès significatifs à l’âge de quatre ans dans la division des handicaps restants.

La victoire à Chepstow en mai a été suivie d’un effort fulgurant à Ripon avant de reprendre le chemin de la victoire à Carlisle le mois dernier.

Palmer a ensuite réservé les services de James Doyle alors qu’ils montaient en classe et voyageaient à Newmarket plus tôt ce mois-ci, pour se faire battre au cou par l’adjuvant de Michael Bell. L’apprenti chasseur de titres Harry Davies est de retour à bord cette fois.

Un autre danger principal vient du vainqueur du parcours et de la distance Juan de Montalbán de l’équipe Kevin Philippart de Foy. Le hongre Lope De Vega a été envoyé 4/1 deuxième favori pour les Copper Horse Stakes à Royal Ascot à la suite de la victoire de mai, mais n’a pu gérer que 14e sur 16 et fait face à une tâche plus facile ici.

Commonsensical et Ben Curtis en passe de gagner à Carlisle





3.05 Ascot – Tutty’s Mostly Cloudy cherche cinq fois

Trois ans Plutôt nuageux sera un ordre chaleureux pour décrocher sa cinquième victoire consécutive alors qu’il monte en classe pour le John Guest Racing Brown Jack Handicap (3.05).

Sans victoire lors de ses cinq premiers départs, Mostly Cloudy l’a vraiment allumé depuis mai, enregistrant des victoires à Redcar, Sandown, Nottingham et Doncaster.

L’entraîneur Gemma Tutty se tourne maintenant vers les services de Tom Marquand alors qu’ils affrontent quatre rivaux plus âgés.

La plupart du temps, Cloudy n’aura certainement pas tout ce qu’il veut alors qu’il rencontre les vétérans de Ian Williams. Garçon Speedo et Mancinice dernier la monture de Ryan Moore.

La dernière victoire de Speedo Boy est survenue dans ce concours il y a 12 mois et il réapparaît après une opération éolienne.

Speedo Boy revient à Ascot après avoir gagné sur la piste l’année dernière





4.15 Ascot – Watson & Hampson espèrent célébrer leur lune de miel

Le couple nouvellement marié Archie Watson (entraîneur) et Brodie Hampson (jockey) font équipe avec le poids le plus élevé Alazwar dans le Handicap AllInTheRace Ascot Lady Amateur Riders (4.15).

Le pilote de quatre ans de Hambleton Racing a fait un passage réussi au plat, remportant deux de ses trois départs cette année sur le All-Weather, après avoir commencé sa vie dans les pare-chocs et terminé troisième sur les débuts des haies en février.

Il fait ses débuts avec handicap et Turf ici, mais mérite beaucoup de respect après trois mois d’arrêt.

Chez Micky Hammond Carnaval de Zain a été en pleine forme cette saison, remportant trois de ses six départs, le dernier à Chester avec la cavalière de vendredi Becky Smith à bord.

Invité fougueux n’a pas réussi à marquer en dix départs depuis qu’il a décroché ce prix il y a 12 mois, il devrait donc rebondir pour se former avec Rosie Margarson de retour en selle.

