Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: la pouliche de John et Thady Gosden, Shining Al Danah, cherche un triplé à Wolverhampton lundi | Nouvelles de la course

Wolverhampton accueille une carte occupée de neuf courses sous les lumières lundi soir.

7.25 Wolverhampton – Le favori de Gosden affronte six en fonction de handicap

John et Thady Gosden Brillant Al Danah domine les marchés lors de ses débuts avec handicap pour le concours de longs métrages, la talkSPORT Powered By Fans Handicap des pouliches EBF (7.25).

Après avoir terminé cinquième lors de ses débuts à Newmarket en avril, la fille d’Iffraaj a bien gagné à Yarmouth avant de revenir après 164 jours pour prendre un départ réussi sur le All-Weather à Newcastle le mois dernier.

PJ McDonald monte à bord pour la première fois alors qu’elle commence avec une note de 83.

Chez Jane Chapple-Hyam Fiduciaire est une adversaire fascinante à son deuxième départ pour le chantier après avoir couru dans une entreprise cotée lors de sa dernière vue.

L’enfant de cinq ans de Tony Carroll Chérir a été gagnante sur ce parcours et sur cette distance en septembre avant de terminer de près deuxième lors de ses deux derniers départs.

4.25 Wolverhampton – La paire de Middleham Park en tête d’affiche avec un handicap serré

Le groupe de syndicats de propriété de premier plan Middleham Park Racing dirige une paire de chevaux bien imaginés dans le neuf coureur Les meilleures cotes chaque jour avec BetUK Handicap (4,25).

Alors que Chevalier de Lexington arrive en forme pour Richard Hannon après la victoire sur ce parcours et cette distance le mois dernier, Hugo Palmer Croix de Nolton fait un certain appel sur sa troisième course depuis une opération de hongre.

Le débutant handicapé de Keith Dalgleish Joli Bouquet est la monture du meilleur coureur des championnats toutes saisons, Kevin Stott, le premier de ses huit manèges sur la carte.

L’entraîneur gagnant de l’arc Sir Mark Prescott envoie le gagnant du parcours et de la distance Génésius de retour à Dunstall Park après avoir terminé troisième derrière Lexington Knight ici le mois dernier.

Image:

Le jockey All-Weather Kevin Stott se rend à Wolverhampton pour huit sorties lundi





6.55 Wolverhampton – Le chercheur de triplé Starjik affronte So Grateful

Après avoir terminé quatrième derrière un rival bien traité lors de leur dernière visite, Mick et David Easterby Si reconnaissant pourrait revenir à la forme gagnante dans le 10-runner BetUK Plus de 40 000 courses en direct avec handicap (6,55).

Parmi ses adversaires, il y a le triplé qui cherche Starjik qui est passé aux soins de Stella Barclay depuis sa dernière victoire en novembre.

Entrer au bas des poids, Mick Appleby’s Monsieur Grégoire pourrait être populaire à son retour d’une pause de 103 jours.

Auparavant troisième derrière So Grateful à Southwell en juillet, il est à nouveau associé à Theodore Ladd.

