Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: la deuxième journée du Chester May Festival présente les champions de retour Changingoftheguard et Hamish | Nouvelles de la course

Le Boodles May Festival à Chester se poursuit le deuxième jour avec la bataille des champions de retour dans l’Ormonde, ainsi que les prétendants classiques présentés dans les Dee Stakes, tous en direct sur Sky Sports Racing.

3.15 Chester – La relève de la garde et Hamish s’affrontent dans le groupe 3

On parle souvent de l’importance des «spécialistes de Chester» dans la gestion des pistes particulièrement serrées et le long métrage du deuxième jour du Boodles May Festival comprend deux étoiles avec un succès prouvé lors de la réunion de l’année dernière.

Champion en titre Hamich devance huit coureurs du groupe 3 tote.co.uk Bet 5 Get 20 Ormonde Stakes (3.15) pour sa première rentrée de l’année.

Le joueur de sept ans de William Haggas a été un grand serviteur du chantier remportant six de ses 14 départs et est l’un des deux pénalisés sous Tom Marquand.

L’autre à concéder du poids est celui de Ralph Beckett Max Véga. Ce dur à cuire de six ans a battu de justesse Hamish lors du décrochage des St Simon Stakes à Newbury et Rob Hornby prend le relais dans la plaque.

Chez Aidan O’Brien Changement de la gardevainqueur du Chester Vase l’année dernière, n’a pas été revu depuis qu’il a remporté le King Edward VII Stakes à Royal Ascot et fait sa réapparition à quatre ans sous Ryan Moore.

D’autres à noter incluent John et Thady Gosden’s Israëlavec Vieux Harrovien pour le chantier Andrew Balding.

Image:

Tom Marquand et Hamish se sont précipités à l’extérieur pour remporter les Ormonde Stakes l’année dernière





2.40 Chester – Les prétendants classiques à l’essai dans le Dee

Huit se dirigent également vers le poste pour un renouvellement craquant du Enjeux Boodles Dee (2.40), où les rêves de Derby pourraient commencer ou s’éteindre.

Sir Michael Stoute a remporté la course avec des gens comme Kris Kin dans le passé et cherche à avoir un autre poulain passionnant entre ses mains avec Passager. Fils d’Ulysse, il a été très impressionnant lors de ses débuts à Newmarket le mois dernier et a progressé en voyage et en classe sous Richard Kingscote.

O’Brien a remporté ce concours neuf fois et compte sur le premier gagnant de Dundalk San Antoniotandis que le fils d’O’Brien, Donnacha, espère Aulne peut franchir le pas après avoir remporté deux de ses quatre départs, y compris à Cork lors de sa réapparition en avril.

de Charlie Appleby Dynastie locale a réussi trois de ses quatre départs en tant que juvénile, y compris dans les Silver Tankard Stakes Listed à Pontefract en octobre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Owen dit que le fourre-tout Chester Cup est une course en tête de l’agenda de son équipe au May Festival, en direct sur Sky Sports Racing.



2.05 Chester – Theoryofeverything et Vetiver se rencontrent dans le top handicap

La réunion de Chester présente également un certain nombre de handicaps fascinants et hautement compétitifs, y compris un renouvellement élégant du Handicap de capital Deepbridge (2,05).

Les Gosden Théorie de tout a décroché un novice de Doncaster à ses débuts avant de courir un excellent troisième dans le Greenham à Newbury et baisse de note maintenant sur une marque de 94 avec James Doyle prenant le relais.

Pouliche de Balding’s Twilight Son Vétiver fait ses débuts avec handicap et tente de décrocher un triplé après avoir remporté quelques épreuves novices à Beverley.

Sûrement pas avait l’air d’un cheval bien handicapé lorsqu’il a battu un peloton de qualité à Newmarket le mois dernier et doit défier une augmentation de 7 livres sous William Buick.

Cartes de course du jeudi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses du Boodles May Festival à Chester, ainsi que l’action de Southwell, le tout en direct sur Sky Sports Racing le jeudi 11 mai.