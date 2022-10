Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: la course au titre des apprentis champions au centre de l’attention à Southwell et Brighton mardi | Nouvelles de la course

Alors que le temps presse pour la Journée des champions à Ascot le 15 octobre, la bataille pour le titre des apprentis jockeys s’intensifie et se concentre mardi à Brighton et Southwell, le tout en direct sur Sky Sports Racing.

8h00 Southwell – Le duo vainqueur de l’Arc de retour en action avec Omniscient

L’équipe gagnante de l’Arc de Sir Mark Prescott et Luke Morris est de retour dans le long métrage Conseils gratuits tous les jours sur attheraces.com Handicap (8.00).

Ils se combinent avec le retour Omniscientun fils bien apparenté de Mukhadram qui a quitté la piste depuis une course décevante à Goodwood en juillet.

Harry Davies, en quête de titre, se rend dans le Nottinghamshire pour cinq courses alors qu’il tente de combler l’écart avec le leader Benoit De La Sayette.

Il chevauche le Charlie Fellowes formé Tequilamockingbirdun enfant de trois ans légèrement couru qui a terminé deuxième d’un concours plus difficile que celui-ci sur la même piste le mois dernier.

Quatre fois vainqueur du parcours et de la distance Carausius est forcément populaire pour Charlie Hills et Paul Mulrennan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey vainqueur de l’Arc Luke Morris a dû retenir ses larmes après la victoire d’Alpinista à Paris pour l’entraîneur Sir Mark Prescott



7.00 Southwell – American Belle de Fanshawe en tête de la pépinière serrée

Dans un environnement compétitif Duralock fier sponsor de Southwell Racecourse Nursery (7.00), de James Fanshawe belle américaine établit la norme à partir d’une marque de 75 après avoir commencé sa carrière avec trois courses prometteuses, terminant deux fois troisième.

Étapes de William Jarvis Mlle Gallagher en voyage à sept stades pour la première fois après avoir été refusé de justesse sur cette piste le mois dernier, l’étoile montante Connor Planas gardant le trajet.

d’Hugo Palmer Machito a été très éprouvé et reste une jeune fille après neuf départs, mais a frappé à la porte, y compris lors de la troisième à Redcar la dernière fois.

Davies pourrait bien monter sur le plateau avec le nouveau venu de Charlie Appleby Pic du château – un achat de 270 000 € pour Godolphin – dans le Southwell Golf Club Winter Deals Maiden Stakes (6.30).

2.43 Brighton – Strawberry Belle et Sigmund cherchent la première victoire

Davies n’étant pas en action avant la soirée, De La Sayette espère étendre son avantage sur la côte sud.

Il monte Kevin Philippart De Foy’s Sigmund dans le At The Races App Form Study EBF Restricted Maiden Stakes (2.43)qui fait beaucoup d’attrait après des débuts prometteurs à York et un bon troisième à Newcastle le mois dernier.

La formation de Patrick Owens Fraise Belle a eu cinq courses régulières à ce jour et a trouvé une bonne occasion de se démarquer sous Louis Steward.

de George Scott Huit milles était deuxième lors de son dernier départ et donne à De La Sayette une autre bonne chance dans le At The Races App Market Movers Nursery (2.08).

Cartes de course du mardi | Dernières cotes Sky Bet

Regardez toutes les courses de Brighton et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le mardi 4 octobre.