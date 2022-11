Aujourd’hui sur Sky Sports Racing: Kim Bailey et Olly Murphy à la poursuite des vainqueurs à Southwell | Nouvelles de la course

Les poids lourds sautant Kim Bailey et Olly Murphy semblent avoir d’excellentes chances sur une carte de vendredi décente à Southwell, en direct sur Sky Sports Racing.

3.40 Southwell – Shinobi cherche à suivre le succès de Ffos Las

Le pari sur le parcours avec les bookmakers S&D Handicap Hurdle (3:40) semble une manche très compétitive avec 14 coureurs qui vont poster, y compris le vainqueur de la dernière fois Shinobi pour l’équipe de Kim Bailey.

Le hongre de six ans n’a été élevé que de 4 livres pour ce succès à Ffos Las et on s’attend à ce qu’il aille bien – David Bass garde la course.

Boomtime Banker a gagné à Worcester et Plumpton lors de ses deux derniers départs et est à noter pour David Jeffreys, tandis que Supreme Yeats de Laura Morgan mérite d’être considéré.

Olly Murphy pourrait bien avoir un gagnant de Southwell sur une carte de saut décente





12h45 Southwell – Out The Glen à la poursuite d’un triplé

À l’extérieur du Glen a connu un mois de mars fructueux la saison dernière, gagnant deux fois pour Olly Murphy et revient dans le Cazoo Handicap Chase (12:45) à la poursuite d’un triplé.

Le hongre de neuf ans a un réclameur pratique de 5 livres à Lewis Stones à bord qui l’aidera contre ses quatre adversaires, dont deux rivaux en forme pour la course.

Myburg s’est placé sur les deux derniers départs, y compris à Sedgefield en octobre pour l’équipe Sue Smith et semble le plus susceptible de défier.

3.50 Newcastle – Des spécialistes par tous les temps se dirigent vers Gosforth Park

L’action par tous les temps vient de Newcastle, avec le BetUK’s Acca Club 5 £ Handicap de pari gratuit (3:50) une chaleur caractéristique décente comprenant de nombreux gagnants de cours.

Sept des neuf coureurs ont déjà gagné sur ce site, y compris le meilleur poids de trois ans Vitesse élevée qui semble avoir une chance pour l’équipe James Tate – PJ McDonald prend le relais.

Khabib a été un coureur constant pour Ray Craggs et a gagné la dernière fois, tandis qu’un autre enfant de trois ans à Foxy Rascal tentera de retrouver le chemin de la victoire après avoir échoué lors de la dernière fois.

Regardez toutes les courses de Newcastle et Southwell en direct sur Sky Sports Racing le vendredi 11 novembre.